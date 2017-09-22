日本股市：收低从两年高点回落，因朝鲜威胁称可能进行氢弹试验

路透东京9月22日 - 日股日经指数周五从两年高点回落，之前朝鲜(北韩)威胁称可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验，这令朝鲜与美国及其盟友的紧张关系升温。

不过，日股仍连续第二周录得周线涨幅，金融股领涨，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布政策声明后，美国公债收益率上涨。

日经指数收跌0.3%至20,296.45点。东证股价指数跌0.3%至1,664.61，下跌股与上涨股家数比为2比1。

韩国联合通讯社报导，朝鲜外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。

“有关朝鲜核试验的消息让市场有点被吓到了，”大和证券策略师Takuya Takahashi说。“虽然市场认为不会立刻有军事行动，但在日经指数近期大涨后，这一表态提供了获利了结的机会。”

不过，日经指数周线收高1.9%，此前触及两年高位20,481.27点，因美股强劲上涨，日圆走软，以及对日本提前举行大选的憧憬。

本周，银行股收高4.7%，为九个月来最大单周涨幅。三菱日联金融集团(MUFG)周线大涨6.2%。

投资者亦从小盘股轮动到大盘股，东证核心30指数升2.1%，东证小盘股指数仅升0.4%，扭转了过去几个月小盘股表现好于大盘的态势。

钢铁股周五下跌，周度表现最差，此前日本铁钢连盟称，该国8月粗钢产量同比下降2%至873万吨。

钢铁股周五跌2.3%，周线跌2.1%。

JFE Holdings跌4.7%，新日铁住金跌1.9%。(完) (编译 汪红英/许娜；审校 孙茉莉/艾茂林)