日本股市：日经指数创下21年新高，受安倍获胜预期及迅销大涨拉动

路透东京10月13日 - 日本股市日经指数周五大涨至21年新高，受助于大盘股迅销(Fast Retailing)的涨势，不过投资人继续抛售神户制钢，因为担心该公司数据造假丑闻可能波及海外市场。

交易商称，市场笃信执政党将在月底的大选中获胜，也支撑了整体人气。

神户制钢挫跌8.7%，此前日经报导称超过30家非日本客户受到该公司数据造假影响。该股全周大跌42%。

日经指数涨1.0%至21,155.18点，这是1996年9月以来的最高位；该指数周线涨2.2%，为连续第五周上涨，创下11月以来最长上涨期。

东证股价指数涨0.5%至10年高点1,708.62点。成交量放大，触及三周高点18.5亿股，成交额达3.28万亿日圆(293亿美元)，为5月初以来的最高水平。

“这是大选行情，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

媒体预测显示，安倍晋三领导的执政联盟料在10月22日日本众议院选举赢得重大胜利。

权重股迅销(Fast Retailing)对日经指数涨幅贡献最大，该股大涨5.5%，此前公布截至8月的财年获利创纪录。

汽车类股逆势下跌，丰田汽车跌0.4%，本田汽车跌0.6%。(完) (编译 李春喜/侯雪苹/杜明霞；审校 高琦/张涛/蔡美珍)