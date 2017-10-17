日本股市：日经指数连涨第11日，投资者预计安倍将赢得大选

路透东京10月17日 - 日本股市日经指数周二实现连续第11个交易日上涨，盘中走势震荡，日圆持稳给出口类汽车商带来支撑，而对执政党联盟将在本月稍后选举中获胜的预期继续支撑人气。

日经指数收涨0.4%至21,336.12点，为1996年11月以来最高。日经指数曾短暂跌至平盘下方，但之后转至上方，连续第11个交易日录得涨幅，为2015年5月以来最长连涨。

“日本股市的主要买家看来是外国投资者，因为大选结果可能导致其乐见的情况，”SMBC信托银行的资深市场分析师Masahiro Yamaguchi表示。“当政治稳定且当前货币政策有望持续时，外国投资者就愿意在日本股市承担风险。”

周一公布的调查显示，日本首相安倍晋三的执政联盟有望在周日大选中大胜。

但这种“大选憧憬涨势”料在本周末结束，交易商称技术指标显示市场超买。

近期涨势已经推动日经指数进入超买区域，相对强弱指标(RSI)达84，市场容易出现获利了结。RSI超过70即被认为市场处于超买状态。

神户制钢涨3.1%，围绕其数据造假相关成本的担忧减弱。

汽车股持稳，丰田汽车和本田汽车均上涨0.8%，受日圆汇率稳定支撑。

东证股价指数上升0.2%至1,723.37点。(完) (编译 王颖/杜明霞；审校 艾茂林/汪红英)