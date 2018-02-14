日本股市：日经指数跌至四个月低位，在美国公布通胀数据前人气紧张

路透东京2月14日 - 日股日经指数周三跌至四个月新低，走势震荡。在今日稍晚美国公布通胀数据之前，投资者人气紧张不安。

日经指数收低0.4%至21,154.17点，这是10月12日以来的最低收盘水准。该指数全天围绕平盘水准上下波动，并一度跌破200日移动均线21,030.86，凸显投资者紧张心态。

如果明确跌破上述均线，可能导致人气恶化。如果美国1月通胀数据引发又一波全球股市大跌，日经指数真有可能有效跌破200日移动均线。

“投资人在担心美国长债收益率。除非美国公债收益率稳定一些，否则日本市场可能继续波动，因为日圆强势打击人气，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示。“投资人还担心，日圆走强可能侵蚀日本企业下个财年的获利。”

卖盘普遍，在东京证券交易所(TSE)主板市场挂牌的大约2,000档股票中，大约80%都走跌，上涨个股仅为20%左右。

汽车生产商和电子产品生产商等出口企业下跌。丰田汽车跌2.1%，马自达汽车跌1.8%，Panasonic Corp跌2.0%。

东证股价指数跌0.8%至1,702.72点，触及10月以来最低水平。(完) (编译 张涛/李春喜; 审校 陈宗琦)