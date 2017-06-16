日本股市：日经指数早盘因日圆走低而小幅收高，本周首次上涨

路透东京6月16日 - 日本股市日经指数周五早盘反弹，本周首次上涨，因美元兑日圆反弹且金融股表现强劲。

汽车安全气囊制造商高田股票周五被暂停交易。消息人士周四表示，高田正准备最早于下周申请破产，目前该公司正在与美国汽车零件制造商百利得(KSS)协商，以达成协议获得金援。

日经指数早盘收高0.53%报19,937.15点，有望录得五日来的首次日线上涨。周线可能下跌0.4%。

日本央行周五维持货币政策不变，对民间消费与海外经济体的看法更乐观，市场关注稍后央行总裁黑田东彦将召开的记者会。

“隔夜美国数据引发空头回补，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

不过藤户则弘补充道，虽然对美国经济的过度悲观情绪似已缓解，但市场需要新刺激因素来推动日经指数回升至两万点大关。

日本交易所集团(JPX)称，上周外资转为卖超日股，为九周来首见。

金融股涨幅居前。三菱日联金融集团(MUFG)涨1.5%，野村控股涨逾2.7%，保险商T&D Holdings升1.6%。

科技股表现逊于大盘，受累于美国同业走软。东京电子(东京威力科创)下跌1.1%，爱德万测试(Advantest)跌0.1%，TDK Corp持平，夏普则小涨0.26%。

东证股价指数早盘收涨0.52%至1,596.32点；JPX-日经400指数涨0.55%至14,211.87点。(完) (编译 张涛/许娜；审校 高琦/李婷仪)