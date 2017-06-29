更正-日本股市：日经指数早盘在科技股支持下收高，徘徊在近两年高位

(更正：因译文有误，内文倒数第三段应为“本周末的东京选举”,非“本周末的东京调查”。)

路透东京6月29日 - 日本股市日经指数周四早盘上涨，徘徊在近两年高位，此前美股反弹；爱德万测试(Advantest)和信越化学工业等科技股跑赢大盘。

日经指数早盘收涨0.54%报20,238.85点，接近上周所及2015年8月以来最高水准20,318.11点。

东证股价指数升0.63%至1,624.47点，此前触及近两年高位1,627.54点。

上日下挫的科技股反弹，隔夜纳斯达克指数录得去年11月7日以来最佳单日表现。费城半导体指数(Philadelphia SE Semiconductor Index)涨势也支撑日本股市科技板块人气。

爱德万测试(Advantest)涨0.87%，日立制作所涨1.25%，信越化学工业大涨1.42%。

“今天有些板块出现逆转。总体市场而言，投资者仍在等待下周的重要影响因素，以及本周末的东京选举，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示，这里指的是周日的东京都议会选举。

下周市场关注焦点是日本央行的短观企业景气调查，以及包括供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)和失业数据在内的美国经济指标。

Nitori Holdings逆势下挫6.7%。(完) (编译 许娜/王颖；审校 艾茂林/孙茉莉)