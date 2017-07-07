日本股市：日经指数自三周低点反弹，因日本央行宣布调高买债规模

路透东京7月7日 - 日本股市日经指数周五早盘跌至三周低点，追随全球股市的跌势，但在日本央行宣布提高买债规模后，投资者迅速削减日股跌幅。

为了遏制收益率的上升，日本央行周五宣布，将在0.110%收益率水准无限量买进10年期公债，同时也将通过标售购买的五年期至10年期公债规模从4,500亿日圆，提高至5,000亿。

日经指数早盘下跌0.14%，报19,965.78点，稍早曾跌至19,856.65点，为6月15日以来最低位。日经指数本周迄今已经下跌0.3%。

“日本央行表现出打压公债收益率上涨的意图，此举引发日圆下跌。日圆走软利好股市，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

央行的举动迅速引发对汇率敏感的出口商类股扭转表现，比如汽车制造商和科技类股；起初这些股票追随美股跌势下滑。

丰田汽车上涨1.1%，日产汽车上涨0.7%，东京电子(东京威力科创)上涨1.0%。

美元兑日圆上涨0.6%，至113.82日圆，稍早报113.11日圆。

对内需敏感的股票表现疲软。房地产公司三井不动产和三菱地所均下跌1.4%.

建筑类股也表现落后。Kajima Corp下跌1.9%。

东证股价指数下跌0.2%，报1,613.01点。(完) (编译 高琦/李春喜 审校 戴素萍/艾茂林)