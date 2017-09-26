日本股市：日经指数早盘微跌，科技股跌势与朝鲜问题带来压力

路透东京9月26日 - 日本股市日经指数周二早盘小幅收低，科技股与苹果供应商下跌，追随美国科技股隔夜颓势；而关于朝鲜(北韩)问题的担忧亦打击风险偏好。

日经指数早盘接近收平，下跌0.1%报20,377.29点，上周曾触及两年高位20,481.27点。

东证股价指数早盘收低0.1%报1,673.99点。

朝鲜外务相李勇浩周一表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。

朝鲜与美国之间口水战升级，提振了投资者对避险日圆的偏好。

芯片相关类股跟随美国科技股疲势下跌，爱德万测试(Advantest)和东京电子(东京威力科创)分别跌2.4%和2.0%。东电化(TDK)和日立制作所分别跌1.1%和1.3%。

苹果供应商村田制作所跌2.5%，太阳诱电跌4.6%，阿尔卑斯电气跌1.0%。苹果股价周一下挫，之前有报导称，该公司告诉供应商削减其即将推出的iPhone X的零部件出货量。

日本邮政持平，报1,349日圆。此前该公司将后续释股的价格定在每股1,322日圆，较周一收盘价1,349日圆折价2%。

东京证券交易所(TSE)周一宣布，将日本邮政纳入东证股价指数的日期从10月30日改为9月29日，此举很罕见。(完) (编译 张涛/杜明霞；审校 高琦/艾茂林)