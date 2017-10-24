日本股市：日经指数早盘震荡小幅收涨，有望创下连涨16日的纪录

路透东京10月24日 - 日本股市日经指数周二早盘在震荡交投中小升，有望创下连涨16个交易日的纪录。安川电机大跌，因公司发布的疲弱获利预估让投资者大失所望。

日经指数早盘上涨0.17%，报21,733.10点。

继周一触及21年高位后，日经指数就在平盘上下方拉锯。截至周一，日经指数已经连涨15日，首相安倍晋三的执政联盟在周日选举中大获全胜，给股市带来激励。

美元兑日圆跌0.1%至113.36日圆，从周日大选后触及的三个月高点114.10日圆回落。

瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示：“美元兑日圆小幅走低，但仍然持稳。投资者目前关注美国货币政策走向，以及安倍政府将推出什么经济政策。”他指出，这两项因素可能决定未来几周的市场方向。

出口商股涨跌互现，丰田汽车涨0.36%，爱德万测试(Advantest)涨0.12%，日立制作所跌0.43%。

最早发布上半年业绩的公司之一安川电机跌4.1%，成交额排在第五位。

该公司将全年营业利润预期从之前的455亿日圆上调至540亿日圆，但上调后的预估符合市场预期，令投资者感到失望。

银行股上涨，三菱日联金融集团(MUFG)涨1.49%，瑞穗金融集团涨1.0%。

东证股价指数涨0.41%至1,752.38点。(完) (编译 高琦/王灿；审校 张涛)