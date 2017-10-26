日本股市：日经指数早盘略微收涨，受企业强劲获利拉动

路透东京10月26日 - 日本股市日经指数周四早盘收涨，受强劲获利拉动的涨势提振，美股表现疲软未影响日股。

日经指数早盘收涨0.16%，报21,742.98点。

日经指数周三收跌，结束长达16天的涨势，这次上涨持续时间之久创下纪录。

“日股10月涨得这么快，上涨步伐出现一些调整很正常，即便投资人相信还会进一步上涨，”三井住友信托控股资深市场分析师Ayako Sera表示。

美元兑日圆停留在近期波动区间内，跌0.2%至113.53日圆，低于周三触及的三个月高点114.245日圆。

发那科(Fanuc)涨2.3%，此前触及两年多高点。该公司周三公布乐观业绩并预计截至2018年3月31日全年实现净利1,649亿日圆(14.5亿美元)，高于之前预期的1,315亿日圆。

大和证券集团涨4.9%，此前公布半年度营业利润和经常性利润增加，并宣布回购股份。

该股推动证券分类指数涨2.3%。

爱德万测试(Advantest)跌4.1%，该公司将截至2018年3月财年的净利预期从150亿日圆下调至145亿日圆。

东证股价指数早盘涨0.1%至1,752.79点；JPX-日经400指数亦小涨0.1%至15,522.93点。(完) (编译 李春喜/王灿；审校 高琦/徐文焰)