（更正）调查：日经指数年底料重回26年高位附近 日圆走强料抑制涨势

（更正：因英文原文有误，更正内文最后一段野村证券分析师的名字）

路透东京2月28日 - 周三的一项路透调查显示，日本股市到12月底时料将重新回到26年高点附近，2018年全年涨幅料超过5%，但涨势可能会受日圆走强前景的抑制。

路透访问的市场策略师和基金经理大多对今年和明年股市进一步上涨持乐观态度，他们持这一看法的理由包括全球经济前景乐观，且日本经济创近30年来最长连续增长。

但由于日圆走强，日本企业可能会预期获利将走软，因此日股涨势可能受限。

路透过去一周访问了19名分析师和基金经理，他们的预测中值显示，到今年底，日经指数.N225料报24,000点，较周二收盘价22,389.86点上涨逾7%。

日经指数目前较1月23日触及的26年高位下滑约8%。此前美股大跌，部分原因是通胀疑虑，这种担忧推动指标10年期公债收益率(殖利率)升至四年高位。

不过日经指数现在已经跟随美股恢复动能。

“我们知道高波动和高收益率不意味着经济放缓，”看法较乐观的受访者、Dalton Capital Japan资深基金经理Fumio Matsumoto称，预计日经指数年底时触及25,000点。

他还表示，过去跑赢整体市场的成长和低波动股票情况可能发生改变。他表示，后市银行和出口商等价值股可能受到追捧。

就美国而言，美联储不在意近期股市下跌和通胀疑虑，仍预计经济增长将保持稳定，认为眼下没有可能导致其升息计划停止的严重风险。

“我们预测，拜大规模减税所赐，美国企业从目前到6月期间将录得强劲获利，股价也可能表现不俗，因今年美国的升息可能不会超过三次，”Amundi Japan首席经济分析师Akio Yoshino称。

对日经指数2018年底的最低和最高预估值分别为20,000点和28,000点。对2018年中期的最低和最高预估值分别为22,000点和25,000点。10月进行的上次调查预估，2018年中期日经指数最低和最高预估分别为16,500点和23,000点，2018年12月底的最低和最高预估分别为14,500点和26,000点。

**强势日圆发威**

近期的一项路透调查显示，尽管日本经济表现强劲，但多数分析师预期，日本央行在今年全年仍将把长期债券收益率(殖利率)目标维持在零。该收益率目标是央行超宽松货币政策的关键组成部分。

日本的收益率通常会上升，但日本央行阻止这种情况发生，从而导致美日之间的收益率之差扩大。

这样的利差在去年为日圆制造了较大的下行压力。但分析师称，这种情况已经结束，反而是美元将下行。

“应该怪美国的双赤字，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。他指的是美国规模巨大且不断增长的预算赤字，以及经常帐赤字。

另外一项路透调查显示，超过半数的分析师称，对依赖出口的日本经济来说，日圆兑美元在110-114日圆是理想的汇率水准。最近日圆兑美元大幅升值至105.50左右，损及出口商获利。

藤户则弘称，鉴于现在日圆兑美元报在约106，到4月底至5月财报季，企业对日圆汇率的预估料在100-105左右。

“下个财年的业绩可能盈亏平衡，或者小幅获利，”藤户则弘表示。

分析师还指出，美国股市波动性仍是关注焦点。在被问及美股大幅波动什么资产类别最易受到影响时，答案包括新兴市场股票和债券、发达市场股市和货币，以及高收益金融产品。

“我们已经看到受美国市场大跌影响，具有高流动性的日股受到重挫，日圆也是如此，”野村证券的股市策略师Takashi Ito表示。(完)