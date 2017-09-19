若想将税收用于其他用途 政府须维持财政纪律--日财相麻生

路透东京9月19日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，政府若决定把未来消费税上调带来的收入用于其他用途，则必须维持财政纪律。目前外界有一些关于日本可能提前大选及其对政策影响的谈论。

媒体报导称，日本首相安倍晋三希望利用2019年底上调消费税的计划，资助教育和儿童保育计划的支出。麻生太郎是在回答与此有关的问题时，对记者作出上述表示的。

“我们必须维持财政纪律，不管怎样，”麻生太郎对记者称。

日本政府和执政党消息人士对路透称，安倍晋三正考虑最早于下个月提前举行大选，以抓住其支持率改善、以及主要反对党内部混乱的机会。

媒体报导称，安倍有意推动一项计划，将全国性的消费税由8%调升至10%，然后将增加的税收部分用于教育用途，而非偿还债务。

媒体表示，安倍希望以此做为选举焦点。

但以较少的税收来偿还负债，将使得政府在2020财年重返基本预算盈余的目标更难达成，反而令人更担心财政纪律松懈。

安倍已对记者表示，将于9月22日从美国返回后，就提前选举作出决定。

举行提前选举目前已引发经济学家与政治分析师侧目。安倍不久之前才因两起任用亲信的丑闻进行内阁改组，力图稳定政府。

内阁改组后他的支持率有所上升，但仍未及他执政早期的水平。

部分分析师称，安倍的执政联盟可能会丢掉一些席位，但现在举行大选或将防止反对党重组并积聚力量。

凯投宏观(Capital Economics)在研报中表示，如果下个月举行大选，那么消费税上调可能在众议院下个四年任期的当中进行，从而使推迟上调的可能性下降。凯投宏观之前曾预期消费税上调会推迟，认为安倍不会在大选之前冒险惹怒选民。(完)