焦点：日本投资信托股票净卖出量加大 之前遭遇监管部门批评

资料图片：2015年7月，东京证交所，一名摄影记者在拍摄大屏幕上的日股日经指数和其他相关指数。

路透东京6月8日 - 日本投资信托基金5月出售的本国股票规模创13年以来第二高，这是迄今为止发出的最强烈信号，表明日本金融监管机构对该行业的批评正在影响投资信托的活动。

东京证券交易所(TSE)周四的数据显示，投资信托基金管理人上月出售了2,692亿日圆(24.6亿美元)现货股票。

据大和证券，这是自2014年9月以来的最高月度净卖出规模，也是自2003年有该项数据以来的第二高水准。

鉴于日本股市已触及高位，投资信托在此时出售国内股票也并非反常。由于对日本经济复苏的力道信心不足，很多日本投资者热衷于逢高抛售并锁定获利。

但行业消息人士表示，日本金融厅长官森信亲4月时抨击资产管理业忽视客户的真正利益后，导致市场瘫痪，使投信业者受创。

森信亲的抨击火力横扫各层面，从投信基金的高收费、投资回报偏低、到业者煽动散户投资人经常更换基金，肥了投信业荷包，而投资人却没有什么好处等等。

森信亲严词抨击后，自4月以来许多资产管理公司及金融机构都减少积极销售投信基金。

受此影响，流入投信基金的新资金萎缩，在此同时，散户投资人在日股上涨一段后获利了结，将资金抽离日股基金，导致投信基金大量卖超日股。

“总体来看散户投资者越发小心翼翼。资产管理行业在饱受诟病后正不断缩水。”Invesco Asset Management Japan总裁兼CEOAlex Sato说道。

“在主要业务模式发生改变的过程中，是不太容易销售投信基金的。除非我们看到日股涨势强劲，今年将很难预期见到投信基金出现火热销售局面。”他补充道。

日经指数.N2255月创下一年半高点，6月迄今也一直扩大涨幅，突破重要心理关口20,000点。

“投资者似乎已经锁定了获利，”大和证券资深量化分析师MasahiroSuzuki说道。“对投信基金投资者而言，大涨后了结获利这很正常。”

森信亲还对一类基金提出了批评；无论其表现如何，这类基金每月都向投资者分红。

尽管这类基金很受投资者青睐，尤其是退休人士，但金融专家一致认为，此类产品在经济方面几乎毫无意义，因为投资者无法从更高的复利回报中获得收益。

许多资产管理公司最近被迫下调其派息比率，部分程度上是就回报率下降所作的应对之策，但同时也是因为之前日本金融厅的通报批评。

Asset Management One总裁兼首席执行官Yasumasa Nishi表示，包括其公司在内的许多资产管理公司都在下调这些产品的月度分红，这导致这些产品的销售出现大幅下降。

“这对销售人员来说很艰难，但我们正在受到分红正常化潮流的冲击，这个过程不得不继续，”他说道。(完)