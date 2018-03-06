日本低调回应美国关税计划 称其出口对美有利无弊

路透东京3月5日 - 美国威胁要对钢铝产品征收进口关税，日本周二采取低调回应，反映出日本希望贸易之争不要影响到两国安保关系，也显示了日本在与美国总统特朗普打交道方面已吸取了教训。

贸易战阴云密布之际，亦逢朝鲜核导弹威胁出现缓解迹象。朝鲜情势进展使得日本担心朝美可能举行会谈，尽管日本认为重点应该放在向朝鲜加大施压上。

日本经济产业大臣世耕弘成周二重申，日本钢铝出口产品目前并未影响到美国国家安全，而是有利美国经济。他对于采取报复行动的可能性不予置评。

“从(美国的)盟国日本出口的高质量钢铝根本不影响美国的国家安全，而是对美国就业和经济做出贡献，”世耕弘成在记者会上表示。

美国总统特朗普上周提出，将对进口钢铝产品分别征收25%和10%的关税。这促使加拿大、墨西哥和欧盟威胁称若美国推进该计划，则将采取反制举措。美国1962年一项贸易法案的”232条款”规定，允许基于“保护国家安全”课征这种关税。

美国国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)称，没有针对国家的关税豁免，但会有一个涉及部分公司豁免的机制，这点燃了部分日本产品将享受豁免的憧憬。

一位日本政府消息人士称，日本对美国关税计划做出的任何回应，都将符合世界贸易组织(WTO)的规定。由于未被授权向媒体谈论此事，该消息人士要求匿名。

“我们不会袖手旁观，但...如果我们像美国一样采取违反WTO规定的举措，这就有点像小孩子闹矛盾了。”

专家称，对于日本首相安倍晋三而言，其首要任务是让日本和美国在朝鲜问题上保持一致，因此其对在贸易方面与美国对抗持谨慎态度。

“这个安全问题目前变得重要得多。我觉得他们不想惹恼特朗普，”天普大学日本分校亚洲研究主任Jeffrey Kingston称。“直接对抗得不到你想要的东西，但却可以通过让他似乎获得了不错的协议来实现。”(完)