美日经济对话为解决贸易摩擦取得进展 强调合作应对朝鲜问题

路透华盛顿10月16日 - 美国和日本周一举行经济对话，为解决一些长期存在的贸易摩擦取得初步进展，会谈中双方强调在朝鲜核武问题上加强合作。

美国副总统彭斯与日本副首相麻生太郎在白宫会晤，此时距离美国总统特朗普首次出访亚洲并访问日本还有一个月的时间。特朗普此行料侧重如何进一步孤立朝鲜。

“美国将继续充分发挥作用来对朝鲜政权施压，我们希望通过外交和经济手段和平解决朝鲜问题，并实现朝鲜半岛无核化的长期目标，”彭斯在会谈中对麻生太郎表示。

麻生指称，两国的关系受到经济联系的支撑。他表示，“朝鲜的威胁从来没有如此急迫，而这是美日联盟对亚太和平的重要性已升高的原因。”

彭斯与麻生在联合声明中表示，日本同意简化对美国汽车出的噪音和排放检测程序，作为优惠处理程序(PHP)计划的一部分。日本并同意解除对美国爱达荷州马铃薯的贸易限制；同时美国则同意解除对日本柿子的限制。

该会谈正形塑成为一项测试，考验美日的密切关系能否抵御得住特朗普的“美国优先”贸易政策。特朗普政府已表示希望能磋商双边贸易协议，好让美国商品有更多进入日本市场的渠道。

美国方面呼吁日本开放其保护严密的农产品市场，但日本对此的回应并不积极。日本将于周日举行大选，首相安倍晋三领导的执政联盟希望能赢得农户和乳品生产商的选票。

麻生太郎原本希望在基建和能源行业方面进行合作，以转移对双边贸易协定的呼声，担心一旦达成双边贸易协定，日本恐将面临美国的更大压力，要求其开放政治上极其敏感的农产品市场。

两国政府表示，他们同意促进在运输行业的合作，包括基础设施开发、融资以及维护，同时加强在智能交通领域的合作。(完)