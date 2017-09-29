焦点：日本下月大选无论谁赢 财政改革都将止步

路透东京9月29日 - 尽管民粹主义者小池百合子发起的新政党打乱了日本下月大选的前景，但有一件事情很清楚：大选赢家势必放松对政府债务的控制，因为议员放弃加税且要提高支出。

首相安倍晋三希望，上调消费税所获得的收入不要用来偿还债务，而是用于增加教育和其他民生项目的支出。

“希望之党”领袖东京都知事小池百合子则希望推迟上调消费税。“希望之党”实际上吸收了日本最大的在野党民进党，对安倍的执政联盟构成挑战。

她周四称，“日本尚未摆脱通缩，因为占经济很大比重的消费仍然疲软，”批评安倍在提高家庭收入方面无所作为。

辩论正在转向将增加多少支出和将用于什么领域，话题不再围绕日本公共债务设定的范围内有什么是可接受的。日本公共债务总额是其经济规模的两倍还多，在工业化国家中债务负担最重。

“不管哪方胜出，支出都将增加，因为那正是赢得选票的原因，”NLI基础研究所首席分析师栌浩一表示。

“极少有议员呼吁进行财政改革，”栌浩一补充称，“现在倒不算什么，但是无法预料市场对日本财政丧失信心会在什么时候引发债券收益率大涨。”

日本不断膨胀的公共债务迄今尚未对债券市场造成很大影响，因为日本拥有庞大经常帐盈余和充裕的国内储蓄，投资者相信其能够偿还公共债务。

但长期风险在于，快速老龄化的日本社保支出不断扩大，将制约政府财政，使其更容易受到借款成本突然飙升的冲击，借款成本升高将损及经济。

日本公债价格周四下跌，指标日债期货录得三个月来最大单日跌幅。

**三支箭去哪儿了？**

安倍晋三2012年重掌执政权，誓言要以“安倍经济学”打破20年经济停滞局面，也就是财政支出、货币刺激措施及结构性改革的安倍三箭。虽然财政及货币政策协助推升了经济，但批评人士指出，安倍在结构性改革方面没有什么成绩。

安倍在宣布10月22日提前举行国会选举时表示，他将推进2019年的消费税调升计划，但会将更多税收用于教育及儿童保育，减少用于偿债。

他承认，原订2020财年达到基本预算平衡的承诺，现在已经“不可能”兑现。

日本财务大臣麻生太郎表示，日本达到预算平衡目标的时间将推迟好几年，明年年中之前将订出新的期限。

安倍打算照计划推进调升消费税的立场，让负责编制预算草案的财务省官员压力减轻，但他们强调设定平衡预算目标期限的必要性，以便控制支出。

另一方面，小池百合子新成立的希望之党则主张冻结调升消费税计划，对平衡预算只字不提，提议加强“聪明支出”，但没有提供更多细节。

“如果由反对党赢得选举，则未来政府支出将会扩大，日本财政纪律将会崩溃，”一名亲近安倍的执政党议员表示。(完)