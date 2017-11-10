日本和加拿大对TPP谈判进展各执一词 前景引发疑虑

路透越南岘港11月9日 - 日本和加拿大周四对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的谈判进度产生分歧。日本称，相关国家“原则上同意”向前推进，但加拿大却表示没有这样的共识。

2017年11月9日，越南岘港，TPP成员国部长级会议。REUTERS/Na Son Nguyen

双方各说各话凸显重振TPP继续面临挑战。美国总统特朗普上任后采取的首个行动，就是宣布美国退出TPP，支持达成双边协议，令TPP的存废充满疑问。

被记者问及TPP部长会议成果时，日本经济再生大臣茂木敏充称：“他们原则上达成共识。”他还补充说，与会部长们已敲定了“中止名单”，也就是能够予以中止，以避免整个协议重新谈判的条款。

但加拿大贸易部长Francois-Philippe Champagne后来在推特上称：“尽管有这方面的报导，但并没有就TPP原则上达成共识。”

加拿大周三表示不会草率重振TPP。与墨西哥一样，加拿大与特朗普政府就北美自由贸易协定(NAFTA)的重新协商，已使得加国的立场进一步复杂化。加拿大是11个TPP国家中仅次于日本的第二大经济体。

墨西哥贸易部长周四称，TPP成员国在谈判中达成了一致，但他并未提供细节，并称周五可能会发布声明。

TPP成员国的领导人暂时定于周五会面，讨论贸易部长的提议。

一位不愿具名的加拿大官员称，各国部长或许对周四的讨论有不同的理解。

TPP成员国讨论的选项包括搁置最初协定中的部分条款，从而避免重新磋商该协定，而且还可能在长期内吸引美国重新加入协定。

越南贸易部长Tran Tuan Anh称，APEC贸易和外交部长以“非常好的结果”结束了周四的会议，尽管在贸易和保护主义问题上存在歧见。

参与谈判的官员称，由于美国要求调整自由贸易和保护主义等问题所采用的措辞，周四部长们就APEC领导人公报的谈判延续到第二天。(完)