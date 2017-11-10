FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本和加拿大对TPP谈判进展各执一词 前景引发疑虑
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
中国财经
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月10日 / 凌晨12点19分 / 1 天前

日本和加拿大对TPP谈判进展各执一词 前景引发疑虑

1 分钟阅读

路透越南岘港11月9日 - 日本和加拿大周四对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的谈判进度产生分歧。日本称，相关国家“原则上同意”向前推进，但加拿大却表示没有这样的共识。

2017年11月9日，越南岘港，TPP成员国部长级会议。REUTERS/Na Son Nguyen

双方各说各话凸显重振TPP继续面临挑战。美国总统特朗普上任后采取的首个行动，就是宣布美国退出TPP，支持达成双边协议，令TPP的存废充满疑问。

被记者问及TPP部长会议成果时，日本经济再生大臣茂木敏充称：“他们原则上达成共识。”他还补充说，与会部长们已敲定了“中止名单”，也就是能够予以中止，以避免整个协议重新谈判的条款。

但加拿大贸易部长Francois-Philippe Champagne后来在推特上称：“尽管有这方面的报导，但并没有就TPP原则上达成共识。”

加拿大周三表示不会草率重振TPP。与墨西哥一样，加拿大与特朗普政府就北美自由贸易协定(NAFTA)的重新协商，已使得加国的立场进一步复杂化。加拿大是11个TPP国家中仅次于日本的第二大经济体。

墨西哥贸易部长周四称，TPP成员国在谈判中达成了一致，但他并未提供细节，并称周五可能会发布声明。

TPP成员国的领导人暂时定于周五会面，讨论贸易部长的提议。

一位不愿具名的加拿大官员称，各国部长或许对周四的讨论有不同的理解。

TPP成员国讨论的选项包括搁置最初协定中的部分条款，从而避免重新磋商该协定，而且还可能在长期内吸引美国重新加入协定。

越南贸易部长Tran Tuan Anh称，APEC贸易和外交部长以“非常好的结果”结束了周四的会议，尽管在贸易和保护主义问题上存在歧见。

参与谈判的官员称，由于美国要求调整自由贸易和保护主义等问题所采用的措辞，周四部长们就APEC领导人公报的谈判延续到第二天。(完)

编译 侯雪苹/汪红英；审校 陈宗琦/王兴亚

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below