日本政府提名黑田东彦续任央行总裁 大规模刺激政策势将延续

路透东京2月9日 - 一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。这显示日本的超宽松货币政策将维持下去。

再次委任黑田东彦出任总裁，将使日本央行更有可能继续推行将借款成本维持在零附近的政策，这让投资者稍感宽心。目前有迹象显示一些主要央行可能会比预期的更早缩减危机模式政策，投资者紧张不已。

“总的来说是个好兆头，”瑞士盈丰银行(EFG Bank)首席经济学家暨前爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach说。

“这意味着政策连续性，由一位充分赢得政府尊重的人来续任央行总裁，显然是件好事。”

黑田东彦的提名需得到国会两院批准，而这几乎已成定局，因首相安倍晋三的执政联盟在参众两院轻松拥有多数席位。

消息人士称，安倍政府将于本月稍晚向国会呈交这次提名。消息人士要求匿名，因决定尚未正式提交。

日本失业率处于历史低位，企业获利向好，安倍晋三一再表示他对于黑田东彦的货币政策有着“充分信任”。

黑田东彦强调决心维持货币政策龙头大开，以达成通胀目标。这表明即便其他央行朝着结束危机模式下的刺激政策迈近，但日本央行仍将维持大规模刺激计划。(完)