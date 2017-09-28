焦点：日本众议院解散 10月22日提前选举

2017年9月28日，日本东京，日本首相安倍晋三及其他自民党议员为即将迎来的选举鼓气加油。REUTERS/Toru Hanai

路透东京9月28日 - 日本首相安倍晋三周四宣布10月22日举行提前选举，而日本主要反对党民进党选择支持东京都知事小池百合子麾下的新政党。

安倍晋三在2012年重掌政权，由于选民支持率在最近几个月有起色，安倍希望这能够协助自民党为首的执政联盟守住国会简单多数优势。目前执政联盟在国会享有三分之二席位的“超级”多数优势。

小池百合子宣布她将亲自挂帅周三正式成立的新政党“希望之党”(Party of Hope)，大大动摇了选举的前景。

民进党领导人表示，他们将“全力支持”小池百合子的政党，不派出任何候选人，并允许本党成员在希望之党名下参选。

民进党艰难地应对支持率处于低谷、党员倒戈以及其前身民主党在2009年至2012年执政时给民众留下糟糕印象的问题。

“这将是一场硬仗，但这一切关乎我们将如何保护日本，保护日本民众的生命与和平，”安倍对议员们称。

在宣布众院解散的院会上，多名反对党议员予以抵制，抗议安倍的改选计划，认为在朝鲜紧张情势升高之际，有造成政治真空期之虞。

小池百合子周三表示她不会竞选议会席位。但关于她将参选的揣测却并未消失。小池百合子是新闻主播出身，曾是自民党议员及防卫大臣，被认为有望成为日本首位女首相。

日本每日新闻的一项调查显示，18%的选民计划投票支持希望之党，29%的受访者则计划支持安倍的自民党。

朝日旗下报纸的调查显示，13%的受访者打算投票支持希望之党，32%则计划支持自民党。这两项调查都是询问选民对于选区的投票倾向，而选区投票是投给政党而非候选人。

“很多国家的选民都展示出，就实际将发生什么而言，他们希望冒险，即使是严重的风险，因为他们对现状感到失望，”富士通总研(FRI)研究员Martin Schulz表示。

Schulz提到法国总统马克龙平步青云的例子，并补充称小池百合子的希望之党可能没有那么大的吸引力，因为该政党与自民党相似。

安倍晋三的个人支持率已经从7月的约30%升至50%左右，在一定程度上受到他在当前朝鲜危机期间的领导力支撑。

但反对党表示，安倍晋三宣布提前选举是为了逃避国会对其任人唯亲丑闻的质询。该丑闻导致安倍支持率下滑。

现年65岁的小池百合子去年高票当选东京都知事，她领导的地方政党在7月份的东京都议会选举中大败自民党。

她成立的新党“希望之党”在政策方面与亲商业的自民党有共同点，但在两个问题上却有截然不同的立场，而这有可能吸引选民。

她希望冻结在2019年将消费税从8%上调至10%的提案。安倍称，他会上调消费税，但会在儿童保育和教育方面支出更多，而不是偿还公共债务。

小池百合子还希望日本放弃核电，而安倍政府计划保留核电作为能源组合的关键部分，尽管2011年福岛核危机引发了核电安全忧虑。

近期的改革使接下来的大选中众议院议席从475减至465席。(完)