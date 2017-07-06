FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
京东旗下京东到家上半年业务收入增6.5倍 3万家实体店新入驻
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年7月6日 / 凌晨4点32分 / 1 个月前

京东旗下京东到家上半年业务收入增6.5倍 3万家实体店新入驻

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海7月6日 - 中国最大的生鲜商超O2O（线上线下）平台--京东到家周四宣布，上半年其业务收入超过去年同期的7.5倍，线上销售额（GMV）平均月度环比增幅超过了三成。另外，上半年包括欧尚和正大优鲜在内的超过3万家实体门店新入驻京东到家平台。

去年4月中国知名电商企业京东(JD.O)宣布，旗下O2O子公司京东到家与中国最大的众包物流平台达达合并，成立达达-京东到家集团，京东成为新公司的第一大股东。

达达-京东到家首席执行官（CEO）蒯佳祺表示，互联网正让中国零售业经历一场大变革，京东到家帮助商户在线上建立自己的“势力范围”，将传统零售的门店资源、供应链与品牌优势发挥出来，而京东到家专注于从流量、效率与用户运营等环节为零售业赋能。

公司新闻稿称，通过京东到家及京东的App引入流量、300多万配送员的一小时送达服务，以及为商家提供的用户管理及运营工具，三管其下，入驻该平台的线下实体店商家的销售额普遍实现10-30%的整体销售增长。

以沃尔玛(WMT.N)为例，今年6月的线上销售额达到了1月份的近4.5倍，订单量则达到了1月份的近3.5倍。

目前，京东到家的服务范围已经覆盖了全国22个主要城市的七万多家门店，并吸引了包括美国沃尔玛、永辉超市(601933.SS)、法国欧尚在内的国内外零售巨头的独家入驻。（完）

发稿 林琦; 审校 曾祥进

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below