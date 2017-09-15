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京东金融与泰国尚泰成立合资公司 将持续投资国际化战略
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2017年9月15日 / 上午9点22分 / 1 个月前

京东金融与泰国尚泰成立合资公司 将持续投资国际化战略

1 分钟阅读

路透北京9月15日 - 中国第二大电商企业京东(JD.com)(JD.O)子公司京东金融(JD Finance)周五宣布，与泰国尚泰集团有限公司（Central Group Co., Ltd.）成立合资公司。未来，京东金融将通过建立海外分公司、合资公司等方式对海外市场进行拓展。

京东金融新闻稿称，京东金融与泰国尚泰集团都愿为泰国市场带去便利安全的支付、消费体验，助力改善当地零售、金融行业的基础设施，降低行业成本，提高行业效率，增加行业收入。

“合资公司的成立，也意味着京东金融全新的国际化战略迈出坚实一步。”京东金融称，国际化前期将特别关注东南亚市场，希望未来能够辐射更多东南亚国家。京东金融未来对国际化战略将做持续性投入，并不设上限。

京东金融并称，成立合资公司后，将在遵守当地政策法规的前提下开展业务。在获取相关牌照资质后，合资公司将提供电子钱包、消费金融等产品和服务，在泰国地区提升用户在支付、信贷、消费领域的体验。未来，合资公司还将陆续展开供应链金融、保险理财等服务。

“泰国是一带一路沿线的重要国家，也是京东金融海外布局的重要方向。”京东金融海外事业部总经理许凌表示。

他并称，泰国尚泰集团拥有丰富的线下消费场景，覆盖高端零售、餐饮、酒店、连锁超市等行业；京东金融在中国市场积累了丰富的支付和金融产品研发经验，同时构建了一整套完整安全的风控体系，双方合作能够为当地消费者提供更好的金融服务。

京东金融并表示，国际化业务旨在让金融科技服务于全球市场。通过整合京东体系内部国际化资源，将跨境支付、境外移动支付、消费金融等业务落地海外市场。进军海外有利于拓展京东金融支付业务的场景，并通过支付业务撬动其他金融服务的拓展。

此前据知情人士透露，京东金融(JD Finance)正在洽商收购第一创业证券(002797.SZ)24%的股权，股权价值约15亿美元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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