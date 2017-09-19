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江苏有线拟收购参控股的19家公司剩余股权 预估额93.29亿元
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2017年9月19日 / 凌晨1点10分 / 1 个月前

江苏有线拟收购参控股的19家公司剩余股权 预估额93.29亿元

1 分钟阅读

路透上海9月19日 - 中国江苏省广电有线信息网络股份有限公司(600959.SS)周二公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括16家控股公司和3家参股公司，预估交易总额约为93.29亿元人民币。

公告并称，本次重组江苏有线同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额11.3亿元，拟在支付相关中介费用和现金对价后，投资于“武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目”。

公司表示，本次重组定价依据为评估结果，目前相关评估工作尚未完成。根据预估值计算的本次交易总金额为932,898.87万元，其中拟以发行股份支付的金额为895,293.77万元，拟以现金支付的金额为37,605.10万元。其中发行股份价格最终确定为9.43元/股。

本次购买的资产标的包括江苏有线网络发展有限责任公司、洪泽县广电有线信息网络有限公司（洪泽广网）、扬州广网以及江宁广网等19家公司。交易完成后，19家标的公司将成为江苏有线全资子公司。

公司并指出，通过本次交易，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的优势，推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模。

交易完成后，上市公司净利润也将有大幅度的提高，以2017年1-6月份上市公司未审数据测算，19家标的公司若从期初起成为上市公司全资子公司，归属于母公司所有者的净利润将从38,016.94万元增加至53,658.30万元，增幅为41.14%。

江苏有线因筹划购买相关股权资产的重大事项，自6月19日起停牌，停牌前收报10.57元。公司表示，将在披露重组预案后向上海证交所申请复牌。（完）

发稿 边竞; 审校 乔艳红

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