江苏国信与山西煤企和电厂等合组公司 推动山西向江苏售电

路透上海2月5日 - 中国江苏国信股份有限公司(002608.SZ)周日晚公告称，拟与中煤平朔集团、大同煤矿集团、大唐发电(601991.SS)(0991.HK)、山西神头发电公司及通宝能源(600780.SS)旗下的山西阳光发电公司组合资公司，推动山西向江苏售电计划的落地。

公告指出，该合资公司名为苏晋能源控股公司，注册资本60亿元人民币，其中江苏国信出资30.6亿元，占股51%；中煤平朔和同煤集团各出资9亿元，分别占股15%；三家发电企业各出资3亿元，分别占股5%。合资方分两期完成注册资本缴付，首期出资2亿元。

在二期增资中，除江苏国信继续以现金出资外，其余五家股东均以所持发电公司股权出资，涉及平朔公司、神头公司、塔山公司和保德公司等四家电厂，这些公司共拥有八台60万千瓦以上的投产机组或在建机组。

苏晋能源将投资运营雁淮直流配套电源点项目，购售电业务，煤炭燃料及天然气贸易，以及煤矿等能源项目投资业务和咨询业务。雁淮直流是指起于山西省朔州市，终于江苏省淮安市盱眙县的±800千伏雁淮特高压直流输电工程。

通宝能源称，参与此次合资，主要是按照江苏省和山西省能源发展规划，控股投资运营雁淮直流配套电源点项目，对通过雁淮直流通道从山西省进入江苏省的电量由合资公司“总买总卖”、统一供销；扩大两省在能源经济领域合作，为股东各方取得合理的投资回报。

江苏国信上周五收报9.79元，过去一个月累计跌3.7%。（完）