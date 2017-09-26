严禁辖内银行发放以住房为抵押且无明确用途的贷款--江西银监局

路透北京9月26日 - 为发挥信贷调控作用、遏制房地产泡沫和投机投资需求，中国江西省银监局周二称已联合央行南昌支行下发紧急通知，督促辖内银行业加强个人非按揭类贷款管理，严防借款人通过非按揭渠道违规融资用于购房，严禁发放以住房为抵押且无明确用途的贷款。

刊登在江西银监局网站的新闻稿并称，商业银行应深入开展自查自纠，对查实确有个人贷款违规流入购房领域的商业银行，必须于2017年底前完成整改工作；下一阶段还将有针对性地开展专项检查。

新闻稿称，通知要求辖内商业银行应全面梳理、核查截至2017年9月20日，单笔贷款金额10万元及以上的个人消费贷款业务（个人住房按揭贷款、购车贷款除外），单笔贷款金额50万元及以上的个人经营性贷款以及单笔贷款金额10万元及以上的信用卡透支交易的资金流向和实际用途。

“重点核查是否存在违规进入购房领域问题。”通知称。

江苏银监局监测数据显示，辖内个人非按揭类消费贷款增速较快，8月末全省银行业个人消费贷款较上年末增加187亿元，增长17.76%，增幅高于各项贷款增幅4.6个百分点，较去年同期增幅高出4.41个百分点。

同时，1-8月江西省社会消费品零售总额同比增长12.6%，增幅低于个人消费贷款增幅5.16个百分点，略高于去年同期增幅0.8个百分点。

“这表明辖内一定程度上存在个人消费贷款和个人经营性贷款违规流入购房领域的现象，在进一步放大居民杠杆风险的同时，削弱了房地产市场调控效果。”新闻稿称。

近期中国地方金融监管部门均加大了对银行消费信贷违规流入房地产市场的监管。据路透不完全统计，目前已有北京、陕西、浙江等多地银监局下发文件，要求辖内银行业对相关业务开展自查。（完）

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