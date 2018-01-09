江西省要求房价上涨压力过大市县尽快出限购限贷政策--媒体

路透北京1月9日 - 中国江西省本地网站中国江西网周二报导，今年江西省将加强房地产市场调控，切实防范房地产市场风险，房价上涨压力过大的市县，要尽快出台相应的限购限贷政策。

由江西日报社主办的中国江西网援引该省住房城乡建设工作会议内容称，对全省各设区市实行稳控目标管理，特别是对进入70个大中城市的南昌市、赣州市、九江市三市严格执行现有调控政策。

江西住建厅网站亦发布新闻稿，提及本次会议要求今年着力深化住房制度改革。培育发展住房租赁市场，紮实推进棚户区改造，加快公租房分配和后续管理，提升住房公积金服务水平。

要着力补齐城市基础设施建设短板。全面实施城市“双修”，加快海绵城市建设，因地制宜推进管廊建设；进一步规范农村建房，提升村容村貌，坚决完成农村危旧房改造任务。

稍早厦门市召开人大会议，提出今年将健全完善房地产市场调控长效机制，推进租购并举住房制度建设，实行差别化的调控政策，满足首套刚需，支持改善需求，有效引导市场预期，加强商品住宅土地供应，加快商业地产去库存，确保去化周期和房价控制在合理区间，全面加快地铁社区等保障性住房建设，促进房地产市场平稳健康发展。

中央经济工作会议为今年中国房地产发展定调称，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。（完）