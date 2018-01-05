FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
贾跃亭出售酷派集团17.83%股权 套现逾8亿港元
频道
专题
综述：朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议 特朗普为撮合双方邀功
半岛局势
综述：朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议 特朗普为撮合双方邀功
调查：美元困局尚未结束 但2018年处境将有所改善
深度分析
调查：美元困局尚未结束 但2018年处境将有所改善
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
深度分析
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
January 5, 2018 / 12:50 AM / 2 days ago

贾跃亭出售酷派集团17.83%股权 套现逾8亿港元

1 分钟阅读

路透香港1月5日 - 停牌中的酷派集团(2369.HK)宣布，乐视控股创始人贾跃亭旗下的Leview Mobile HK Limited按每股0.9港元减持约8.974亿股公司股权，涉资约8.077亿港元；完成交易后，Leview Mobile HK将不再为酷派的大股东。

接手酷派上述股份的买家为在英属处女群岛注册成立的威日创投有限公司，其将持有酷派17.83%股权，成为公司第一大股东；而Leview Mobile HK的持股比例则由原来的28.78%降至10.95%，为第二大股东。

每股作价0.9港元较酷派去年3月30日即停牌前最后报价0.72港元溢价25%。交易已在周四完成。

    酷派因未能在规定期限前发布2016年度业绩，自去年今年3月31日起停牌至今。

    目前仍身在国外的贾跃亭，为陷入财困的乐视网(300104.SZ)的第一大股东，他此前通过个人微博表态将尽力偿债后，乐视网周二稍晚称，贾跃亭名下的乐视电子商务（北京）公司将以资抵债的方式进入上市公司体系，估值为9,290万元人民币，同时乐视网旗下智能电视平台拟增资30亿元。（完）

    欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

    记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below