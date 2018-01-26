独家：强生在最后关头退出竞购辉瑞旗下消费者健康业务--消息

路透伦敦/纽约/法兰克福1月25日 - 据一位知情人士称，强生(JNJ.N)已经退出了对美国制药企业辉瑞(Pfizer)(PFE.N)旗下消费者健康业务的竞购，剩下葛兰素史克(GSK.L)和利洁时(Reckitt Benckiser)(RB.L)等公司继续准备竞购。

五位银行业消息人士称，竞购方需在2月1日前提交非约束性要约。它们竞购的这家子公司生产Advil止疼片、善存(Centrum)多种维生素补充剂和Chapstick润唇膏。

两位消息人士补充说，辉瑞希望该业务售价不低于200亿美元；辉瑞尚未公开任何出售程序相关细节。

强生被普遍视为是最有实力的竞购方之一，这家美国医疗保健巨头希望继续扩张业务范围，并且具有开展大型收购的财务实力。消息人士称，辉瑞起初与高盛合作推进可能的竞购，但后来决定退出。

“虽然我们通常不会就市场猜测或传言发表评论，但这次，针对我们正洽购辉瑞的消费者业务的断言，我们予以否认，”强生负责媒体关系事务的副总裁Ernie Knewitz对路透表示。

尚不能联系到高盛发表评论。

五名消息人士表示，葛兰素史克已经聘请摩根大通和花旗负责这项交易，利洁时则聘请了美国银行。

葛兰素史克、利洁时和摩根大通未予置评，尚不能联系到花旗和美银。

辉瑞发言人未就出售进程发表评论，只表示将在2018年决定该部门未来。

对葛兰素史克或利洁时而言，这项交易或将带来重大改变，竞购成功将成为消费者保健行业全球最大业者之一。随着人口老龄化和重视健康的消费者拉动自我药疗的需求，该行业钱景越来越好。(完)