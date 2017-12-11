香港一手住宅市场看俏 明年楼价升幅最多可达两成--仲量联行

路透香港12月11日 - 国际房地产服务商--仲量联行周一称，预测2018年香港住宅楼价将上升一成，倘在符合某些条件下，升幅更可能高达两成。

该行董事总经理兼资本市场部主管曾焕平在发布会上称，明年将有较多豪宅楼盘推出，特别是港岛区的一线豪宅，加上有数个铁路沿线项目落成，料这些新盘将带动楼价走高。

“假如政府还是什么也不做，我们所有的楼市措施（俗称楼市辣招）仍像以往般勒住二手市场，把买家推向一手市场的话，楼市在情况配合之下，（楼价升幅）是可以达到两成的。”他说。

部分市场人士指出，政府的楼市辣招令二手市场呆滞，因在辣招下市民需要支付更多的首期才能“上车”，而发展商为了吸引这部分购买力，不惜向置业人士提供借贷，以及各种税务回赠，因而造成现在一手住宅买卖畅旺，而二手市场呆滞的情况。

仲量联行表示，二手市场存在约120万伙存量，释放此供应能为买家提供更多选择，买家重投二手市场更可重建换楼阶梯，这将令二手市场的定价更能有效调节。

曾焕平建议，政府应检讨冷却楼市措施，令楼市运作恢复正常，包括让换楼人士可获较长的双倍印花税退税期，或容许买家分期支付税款。准许较高的按揭成数；分开处理新盘及二手市场，于二手市场放宽印花税及按揭成数以平衡楼市焦点。

另外，戴德梁行今天亦发表预测，料明年上半年香港住宅楼价上升一成，因近期两度诞生住宅新地王，加上本地经济向好，失业率处历史低位，而即使未来香港银行跟随美国联储局加息，但市民亦早已消化了这因素，料对楼市影响不大。

今年首10个月，香港整体住宅楼价累积升11.4%，而楼价此番涨势已持续长达19个月。（完）