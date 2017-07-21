焦点：美国初请失业金人数降至五个月低点 但制造业活动减缓

路透华盛顿7月20日 - 美国上周初请失业金人数降幅超过预期，触及近五个月低点，表明就业岗位强劲增长应会续促进经济增长。

周四公布的其他数据显示，大西洋中部地区7月制造业活动减缓，但制造商对未来六个月的企业形势看法乐观。

尽管通胀压力最近减弱，但就业市场持续好转可能让美国联邦储备委员会(美联储，FED)有望在今年第三次加息，并宣布开始缩减4.2万亿美元资产负债表的计划。

“美联储可以充满信心地继续逐步撤出宽松政策，”三菱日联金融集团(MUFG)驻纽约首席分析师Chris Rupkey表示。“流失具备生产产品和销售服务技能的员工，企业伤不起。”

劳工部公布，7月15日止当周经季节调整后的初请失业金人数下降1.5万人至23.3万。这是2月以来的最低水准。

分析师原预计初请失业金人数降至24.5万人。目前初请失业金人数连续第124周低于30万关口，这是1970年以来最长的持续纪录，而当时就业市场规模较小。

劳动力市场接近充分就业，失业率处于4.4%的低位。近期初请失业金人数有所上升，分析师将其归因于汽车厂商关停生产线进行年度设备更新。

上周初请失业金人数的四周均值下降2,250人至24.375万人。

美国金融市场受数据的影响不大。投资人关注欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的谈话。

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，管委会甚至没有讨论缩减刺激计划的议题，暗示不到最后时候，欧洲央行不会做出缩减购债计划这一不可避免的决定。

美元兑欧元跌至近两年低位；美国公债价格上涨。美股下跌。

**劳动市场趋紧**

分析师预期美联储将在9月宣布开始缩表计划，并在12月升息。美联储6月时升息25个基点。

上周请领失业金人数数据包括在7月非农就业报告的调查期内。6月和7月调查期之间的请领失业金人数四周均值减少1,250人，表明7月新增就业强劲。上个月新增就业岗位22.2万个，为今年第二大增幅。

费城联储周四公布的另一份报告显示，7月大西洋中部地区企业制造业企业现状指数降至19.5，为去年11月以来最低。6月时为27.6。

但衡量企业未来六个月状况的指数从6月的31.3升至36.9。衡量未来资本支出的指数上升13点，43%的企业表示他们计划未来六个月增加支出。

“抛开整体信心下降不说，资本支出计划应在未来数月开始转为实际支出，”TS Lombard首席美国首席分析师Steven Blitz表示。

新订单指数下降24点，拖累企业现状指数。近31%的制造商公布新订单增加，低于6月的45%。

调查还显示，通胀可能暂时依然温和，因制造商本月称购买原材料的价格和产品售价下降。

初请失业金互动图表： tmsnrt.rs/2gbkbf2

请领失业金和非农就业报告图表： tmsnrt.rs/2p7dFGi

(完)