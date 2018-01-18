强生糖尿病护理业务吸引中资兴趣 金额或达40亿美元--消息

路透香港1月17日 - 五名直接知情人士对路透称，中国买家正求购强生(Johnson & Johnson) (JNJ.N)的糖尿病护理业务，若达成交易价值可能高达40亿美元。

潜在买家包括深圳上市公司三诺生物(300298.SZ)和中国投资有限责任公司旗下中国建投(JIC)组成的财团。两名消息人士称，该财团已雇用顾问准备投标。三诺生物从事血糖监控系统的开发和生产。

“对处置LifeScan和Calibra Medical的战略选项正进行评估，目前对这些业务没有消息可宣布，”强生回应路透置评请求时表示。

据三名消息人士，该公司委聘高盛处理资产出售。高盛未予置评。

路透联系三诺生物的投资者关系办公室时，对方未予证实该消息。中国建投和中投公司未回复置评要求。上述消息人士要求匿名。

目前尚不清楚潜在中国买家是有意收购强生旗下的整个糖尿病护理业务，还是其中的一个或多个成员企业。

了解这宗业务出售情况的人士称，该项糖尿病业务出售案还吸引了全球私募股权公司的兴趣。但分析师称，中国可能会给强生陷入困境的糖尿病护理部门带来提振，并为区域投资者提供扭转颓势的机会。

强生整体或部分出售旗下糖尿病设备业务，符合其退出血糖仪和血糖试纸等利润较低、商业化程度也已经很高的业务计划，不过分析师指出，亚洲买家或许能从这些资产中挤压出更多利润。(完)