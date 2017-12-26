日本企业：汽车零部件生产商电装考虑向显示器业者JOLED投资4.4亿美元

路透东京12月26日 - 据日本共同社引述消息人士称，汽车零部件生产商电装考虑向有机发光二极体(OLED)面板生产商JOLED投资500亿日圆(4.4亿美元)。

JOLED本月出售了首批OLED显示屏，成为全球首家将使用低成本打印制程生产显示屏技术进行商业化的OLED生产商。日本显示器公司(JDI)持有JOLED的15%股权。

该公司寻求从材料、设备和电子生产商那里筹集1,000亿日圆以扩大产能。

共同社称，索尼和Panasonic预计也将各自投资50-100亿日圆，住友化学株式会社和Screen Holdings也考虑投资。

共同社还称，这四家公司总计料将向JOLED投资200-400亿日圆。

OLED屏幕正人气日盛，因为与液晶显示器(LCD)相比，OLED通常更薄、更易弯曲、色彩更丰富，但高昂的生产成本仍使其难以普及。苹果的iPhone X手机已使用了OLED屏幕。

JOLED代表称，公司正就该项投资与多家材料和设备制造商进行商谈，但尚未敲定任何具体事宜。

电装发言人称，公司并未宣布报导中的计划，Screen Holdings发言人则否认公司正在考虑该项投资。索尼称尚未作出任何决定，Panasonic和住友化学未予置评。

JOLED是2015年由索尼和Panasonic的OLED部门合并而成。日本产业革新机构(INCJ)和日本显示器分别拥有JOLED 75%和15%的股权，索尼和Panasonic各占5%。(完) (编译 汪红英/王琛；审校 高琦/李婷仪)