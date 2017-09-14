大悦城地产与新加坡GIC合营以近13亿元人民币中标青岛一地块

路透香港9月14日 - 中国中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产(0207.HK)周四称，其与新加坡GIC (Realty) Private Limited的合营企业以近13亿元人民币中标青岛一地块。

据公告，大悦城地产与GIC旗下Reco Taidong分别拥有51%及49%股权的悦合中标青岛市国土资源和房屋管理局透过拍卖形式要约出售的土地使用权，出价约12.64亿元，预期于9月30日或前后签订正式合同，计入地价、税务及行政费用的收购成本总额约13.55亿元。

该地块位于青岛北部地区之宁海路、金沙路及湖清路，总地盘面积约6.2万平方米，总规划建筑面积约15.9万平方米，拟定用途为商业及住宅。

大悦城地产表示，“该地块位于青岛黄金地段，并适合发展商务及住宅物业。鉴于地块的位置及指定用途，于该地块开发完成后，预计实现高价值投资从而为本集团带来稳定可观收入及利润。”

GIC Private Limited目前持有大悦城地产约7.15%股份。而GIC (Realty) Private Limited及GIC Private Limited均由新加坡政府财政部全资拥有；Reco Taidong则主要从事资产管理及投资管理。

大悦城地产周四收市持平于1.44港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)