均胜电子旗下KSS拟近16亿美元收购日本安全气囊制造商高田

路透北京6月27日 - 中国宁波汽车电子供应商--均胜电子(600699.SS)周二公告称，子公司KSS与日本安全气囊制造商高田7312.T签署谅解备忘录，拟以不高于15.88亿美元收购高田硝酸铵气体发生器（PSAN）业务以外的资产，具体包括现金及现金等价物预计不少于3.5亿美元，以及与生产经营活动相关的资产包。

高田身处全球汽车业最大产品召回事件的核心。该公司此前受产品召回事件的影响在美国和日本申请破产保护，并将于7月27日从东京证交所摘牌；稍早已称将从美国汽车配件生产商百利得(KSS)寻求16亿美元的金援。

均胜电子在上交所发布的公告并称，最终协议能否签订取决于公司后续尽职调查及谈判，并需要与全球主要的14家整车厂商以及高田破产管理委员会达成一致，因此相关事宜存在不确定性。

均胜电子去年6月完成对美国KSS公司收购。该公告并表示，因安全气囊召回事件而遇到困境的高田公司给KSS未来全球的进一步发展提供难得的机遇，本次交易能帮助KSS实现产能的有效扩充、新市场的开拓和技术的增强。

“KSS将与客户集团签署相关协议保证与高田安全气囊召回事件的风险隔离和未来订单的可持续性。上述购买如果能够顺利实施，将进一步提升公司在全球汽车供应链中的地位，成为全球领先的汽车安全系统供应商。”公告称。

高田是一家全球领先的汽车安全系统制造商，成立于1933年，总部位于日本东京。

均胜电子周一收报32.06元人民币，过去一个月累计上涨10.9%。（完）

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