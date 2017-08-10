专访：中国钢铁价格年内都将维持高档--新日铁住金副社长

路透东京8月10日 - 日本最大钢铁生产商--新日铁住金(5401.T)副社长荣敏治称，该公司预计中国钢铁价格年内都将维持在高档，因中国的基础设施支出提振当地建筑需求。

中国钢铁业持续强劲正有助提振日本钢铁厂商的出口利润。日本钢铁厂商逾四成产量均外销。

“中国政府的经济刺激措施一直在支撑中国经济，即便秋天的中国共产党全国代表大会过后，国内消费今年仍可能维持稳建，”荣敏治接受路透专访时称。

荣敏治表示，大多数中国钢铁生产商都有获利，而“中国钢价年内都将徘徊在当前水平附近，不过我对近来的急剧涨势有些担心。”

然而他指出，美国贸易限制的可能性，仍是钢铁业的一大潜在威胁。

“任何遏制钢铁进口的行动，都可能引来其他方的报复。而失去目的地的钢铁产品将流入包括日本在内的亚洲市场，导致当地市场价格崩跌。”他说。

**炼焦煤是另一个隐忧**

荣敏治表示，他对近来铁矿石价格飙涨并不太担心，因为那是在跟随钢铁市场价格的上扬。

新日铁住金上月称，预计公司本财年经常性获利将跳增72%，并称国内外需求稳健，公司能通过调高产品价格把原材料成本上升转嫁至客户。

但他担心的是炼焦煤价格。澳洲产量因罢工和停运而受到干扰，引发炼焦煤价格意外上涨。

“如果中断的情况持续，由于中国和印度钢铁需求均很强劲，煤价可能进一步上涨，”他说。

“一旦产量问题解决了，价格应该会回落到约每吨160美元。”他说。(完)