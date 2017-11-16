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2017年11月16日 / 凌晨3点58分 / 1 天前

英退首日英国清算机构业务若被切断恐造成动荡--摩根大通

1 分钟阅读

路透伦敦11月15日 - 摩根大通(JPM.N)的国际监管事务负责人Sally Dewar周三表示，如果英国清算机构的欧洲客户业务突然被切断，那么在英国退欧那天金融市场将面临剧烈动荡。

Dewar表示，如果2019年3月退欧之前欧盟不承认英国的清算机构，那么会造成市场严重受扰。

“若不能获得承认，在退欧第一天可能导致市场扰动，因此我们无法预期影响程度，”Dewar对英国上议院一个委员会表示。

LCH(LSE.L)和ICE Clear(ICE.N)等清算机构确保安全完成数以万亿英镑计的金融交易，但Dewar称，他们将需要过渡安排。

“到2018年第一季末前，我们必须开始就通知客户做出决定，这是比较棘手的问题，”Dewar说。

**伦敦的竞争力**

Dewar和英国保诚集团 (PRU.L)监管和政府关系主管Julian Adams都曾在英国监管机构工作。但他们就此发表了不同看法，反映出英国退欧后摩根大通将在欧盟27国拥有大量业务，而保诚集团的业务则集中在英国和亚洲。

Dewar称英国不应过度偏离欧盟规定，否则它与欧盟达成金融服务贸易协议的能力将被削弱。

而Adams则表示，除非退欧给予英国监管方修改规则的自主权，并且避免出现“竞次”情形，否则退欧就失去了意义。

Adams说，退欧后英国监管方的目标可能需要在“安全稳健”之外进一步扩展，要关注伦敦作为全球金融中心的竞争力。(完)

编译 李爽/王灿；审校 徐文焰/杜明霞

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