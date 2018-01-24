焦点：摩根大通公布200亿美元的投资计划 充分利用税改好处

路透1月23日 - 摩根大通(JPM.N)周二公布了一项200亿美元的投资计划，将提高薪资、增聘员工、开设新分支和扩大业务，充分利用美国税改带来的好处和更有利的监管环境。

美国税改法案12月签署为法律后，已经有数家美国公司宣布了支出计划，摩根大通也加入这一行列。美国税改下调了企业税，还做出其他变动。

摩根大通表示，将把22,000名员工的薪资平均上调10%，至每小时15-18美元，招聘4,000名新员工，并开设400个分支。该行是最明确说明节省税款用途的大型银行。

在推出这个五年计划之前，摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)推动加大业务投资，因该行已经完成了清理不良住房贷款所需的大部分工作，并且遵守了2007-2009年金融危机之后更严格的资本要求。

摩根大通还将增加对小企业放贷40亿美元，并对寻求可负担住房客户的贷款提高25%至500亿美元。

分析师预计摩根大通将因新税法每年节省约40亿美元税费，但他们担心银行业可能很快就会竞相利用这些省下来的资金来抢夺业务。

迪蒙承认这种情况有可能发生，但程度不一，且会随着银行业务范围而有所不同。

他在1月12日业绩发布后的电话会议上已为周二的发言铺路，他当时说新支出可能会侵蚀该银行省下来的税费，但会改善未来的增长。

“这并不是一个赠品，”他在电话会议上说。

一些分析师表示，摩根大通在信用卡和商业贷款积极进取，就是迪蒙想利用财务优势从竞争对手中抢夺业务的策略范例。

摩根大通在其许多业务领域的市占率居首位或次位。鉴于此，迪蒙认为监管层出于对金融体系风险的担忧，将不会允许摩根大通进行并购变得更大。

迪蒙在周二的声明中称，“拥有一家稳健、有实力的公司使得我们能够进行这些长期可持续投资。”

摩根大通表示，该行还将在未来五年增加基于社区的慈善事业投资40%至17.5亿美元。

截至2017年底，摩根大通在全球范围内的雇员总数为252,539人，其中大约134,117人就职于大通银行(Chase)消费者金融业务，包括分行、小企业和抵押贷款业务，这些是新增支出和雇聘的重点。

摩根大通股价收盘微跌0.1%至114.21美元。在截至周一的12个月内，其股价上涨近37%，表现超过标普500指数同期25%的涨幅。(完)