江粉磁材拟定增并购手机部件厂商领益科技 后者估值207亿

路透上海7月26日 - 中国广东江粉磁材股份有限公司(002600.SZ)周二晚间公告称，拟以定向增发股份的形式，并购国内手机零部件厂商领益科技，标的公司估值高达207.3亿元人民币。

公告显示，本次增发以江粉磁材停牌前120个交易日均价的90%作为发行价格，即9.45元/股（分红除权后为4.68元），领益科技的三家股东--领胜投资（深圳）公司及两家相关的私募基金将认购这部分股份。

本次交易构成重大资产重组，并构成借壳上市，领胜投资及两家私募基金合计持有上市公司65.29%股权，领胜投资的控制人曾芳勤成为上市公司实际控制人。

本次交易完成后，江粉磁材资产规模及业务规模将有较大增长，盈利能力得到增强，2016年备考利润达11.5亿元，较实际数增长3.91倍。重组方还签署利润承诺补偿协议，领益科技在2017年、2018年及2019年预测实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于11.47亿元、14.92亿元和18.61亿元。

领益科技专注于消费电子产品精密功能器件业务，主要是提供金属、结构件、粘胶与屏蔽件的“一站式方案”，终端品牌客户主要为苹果(AAPL.O)、华为、OPPO、VIVO等国内外手机厂商。

江粉磁材的磁性材料主营业务发展缓慢，近年来公司通过重组方式先后并购帝晶光电和东方亮彩，进入智能手机触控显示器件和精密结构件行业。本次交易后，公司原有的触控显示器件、精密结构件业务和领益科技的精密功能器件业务相结合，实现业务协同效应，将进一步拓展上市公司在消费电子行业的布局。

江粉磁材自2月底开始停牌，筹划重大重组，停牌前收报11.46元。因深圳证交所需对重组材料进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）