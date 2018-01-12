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摩根大通季度获利高于预期 得益于利息收入增长
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#国际财经
January 12, 2018 / 11:29 PM / 更新于 8 hours ago

摩根大通季度获利高于预期 得益于利息收入增长

1 分钟阅读

路透1月12日 - 按资产计美国最大的银行--摩根大通(JPM.N)季度获利强于预期，因净利息收入增长抵消了交易收入放缓的影响。

该行已记入24亿美元的费用，用于支付将其海外收入一次性汇回国内所要缴纳的新税款，并用于对其递延税项资产和债务的价值作出调整。

美国立法通过全面税改，料会给在全球开展业务的美国大银行带来短期痛楚，但长期却带来利好。

“第四季通过的税改立法，对美国而言是一个重大利好。美国企业将在全球更具竞争力，这最终会让所有美国人受益，”摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在声明中说道。

不计税收和其它一次性项目，截至12月31日的第四季净利为67亿美元，合每股盈余1.76美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估为每股盈余1.69美元。

    净营收增长4.6%至254.5亿美元，超越251.5亿美元的预估。

    净利息收入增长11%至134亿美元，因利息上升且贷款增长。不过市场业务营收下降22%至44.3亿美元。

    根据公认会计原则(GAAP)并纳入税收费用的季度净利为42.3亿美元，合每股盈余1.07美元，上年同期分别为67.3亿美元和1.71美元。(完)

    编译 王琛/王洋; 审校 李春喜

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