摩根大通提高获利展望 CFO称“一切皆可数字化”

路透2月27日 - 摩根大通(JPM.N)周二公布亮丽的业绩展望，称利率上升、自动化程度提高以及所有业务部门都增长，这可能提振其未来几年的年度税前获利增加17.5%。

通过在2007-2009年金融危机之后利用其规模和稳定性提高市场份额，摩根大通已经成为美国以资产计最大的银行，而且是大型银行中最赚钱的。

摩根大通现在正努力改善与客户的互动，主要通过使用更好的技术，且今年计划在该领域额外投入14亿美元。该行表示，未来三年这种努力将帮助提振其税前获利升至440-470亿美元区间，远高于去年的240亿美元。

该行在纽约举行的年度投资者日上详细阐述了如何提高技术，首席财务官(CFO)Marianne Lake对技术进行了详细论述。在她讲述稿中占很大比重的两个主题分别为“一切皆可数字化”和“支付无处不在”。

“我们想与我们的客户有关联，我们希望成长，”Lake称。她还补充说，摩根大通有“完整的战略，有针对每个客户类型的方案”。

Lake表示，摩根大通正在努力填补在小企业借贷、企业财资服务及抵押贷款方面的市场份额缺口。该行正在招聘更多人员并在借助科技迎头赶上。

摩根大通股价周二收跌1.19%，报117.36美元。该股周一创下了118.77美元纪录收盘高位，年内至今累计涨11%左右。相比之下，KBW Bank指数上升8%，标普500指数.SPX上涨4%。

“管理层继续放长线，通过实现精明的成长，进行一些小型业者和/或获利不佳的同业不能完全进行的与控制相关的投资，围绕各项业务建造规模甚至更大的竞争性战壕，”Evercore ISI银行分析师Glenn Schorr周二在报告中写道。(完)