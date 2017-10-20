中国十九大会议将促使股市去风险 有利估值提升--摩根大通

路透香港10月20日 - 投行摩根大通周五称，中国国家主席习近平的十九大报告其中重点为长期结构性改革，相信将会促使中国股市去风险，有利于长期估值倍数扩张，因此建议在新兴市场类别之中，继续增持中国股票。

摩根大通董事总经理兼亚太地区副主席李晶在记者会上表示，中国未来的结构性改革焦点分别是国企改革和金融改革。国企改革已进行数年，包括混合所有制改革、收购合并以及更有效的资本运用，预期未来在中央层面的改革焦点在于创造具国际竞争力的行业综合企业、创造全国性的投资企业以及全国性的运营企业，旨在提升竞争力及降产能。

至于未来数年的金融改革焦点在于金融去杠杆，她预期，中国将出台银行理财产品政策，可能为银行引入相关产品的拨备和资本金要求。

“我们不但对中国宏观经济基本因素持建设性看法，对中国金融市场也持建设性看法，因此建议在新兴市场类别中继续增持中国股票。”她称，该行偏好于质素较佳的大型银行如工行(1398.HK)(601398.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)及中行(3988.HK)(601988.SS)。

她指出，今年以来恒生指数跑赢上证综指和沪深300指数，反映国际投资者对中国的看法回暖，使得今年的投资气氛明显转好，因为宏观经济强劲表现与企业盈利增长终于趋向一致。

摩根大通给出MSCI中国指数于明年中目标为95，相当于市盈率13.8倍，并较现水平约有10%潜在升幅。该指数今天收升1.29%，报86.59。

行业方面，该行建议增持电子商务、保险、银行及消费，减持耐用消费、券商及部分能源行业，而内房股则由增持转为中性，以反映今年以来股价强劲表现及对政策的担忧。（完）