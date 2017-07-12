（更正）数据观测：6月出口同比增速料持稳进口小幅回落 贸易顺差续扩（7月6日）

公布内容：中国6月进出口数据

公布时间：7月13日

--调查结果:

指标 6月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 8.7 6 ~ 11.9 8.7 -6.8 30

进口(%) 13.1 10 ~ 20.2 14.8 -9 30

贸易顺差(亿美元) 424.4 330 ~ 515 407.94 453.42 30

--数据要点：

路透综合30家机构预测中值结果显示，中国6月出口同比增速料保持稳定，持平于上月的8.7%，进口增速则小幅回落至13.1%，当月贸易顺差有望继续扩大至424.4亿美元。

“虽然外需环境改善，但近期欧美发达经济体经济指标有所走弱，...不排除下半年出口增速出现波动的可能，但全年出口增长好于去年。大宗商品价格难以继续持续大幅上涨，经济回暖势头出现减弱，内需放缓，未来进口增速可能会下降至个位数。”交通银行金融研究中心宏观月报称。

该报告指出，美国6月消费者信心指数降至94.5点，初领失业金人数上升，新屋开工数下降。欧洲经济不确定性较重，德国6月经济景气指数降至18.6点不及预期。中美贸易谈判进展缓慢，近期美国贸易代表表露出对华强硬姿态，不承认中国市场经济地位，未来国际市场需求可能会走弱。

兴业研究报告亦认为，6月欧元区制造业PMI初值达57.3，创74个月新高，表征欧洲企业活动增长强劲，这将带动中国出口增长；其次，从航运信息看，6月高频数据显示，中国出口集装箱运价指数与上海出口集装箱运价指数同较上月均小幅上行；最后，从基数效应看，低基数继续拉高6月出口同比读数，去年6月出口总值录得1,766亿美元，为近三年来的最低值。

进口方面，6月进口同比读数受到价格下降但数量增长两股向左力量拉锯，在百日计划余温影响下，进口小幅上行。一方面，从价格因素看，中国重点进口大宗商品价格同比继续下行，大豆价格同比下降7.4%而原油价格同比仅增长1%；另一方面，从国内需求看，6月高炉开工率录得77%，较5月小幅上线1.5个百分点，这或支撑进口数量的增长。

同时从政治因素考虑，中美百日计划继续推进或将支撑中国进口上升：根据美国农业部预计，中国今年大豆进口量将达创纪录的8,800万吨，十年内进口将达到1.21亿吨，相当于在目前规模上再增长30%。

申万宏源证券则预测称，由于国内工业生产降温叠加PPI涨幅进一步回落，预计进口增速将回落至13%，6月贸易顺差将回升至442亿美元。

中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。新订单指数从上月触及的近一年低点回升至51，为三个月高点。新出口订单亦为三个月新高，并已连续六个月扩张。（完）