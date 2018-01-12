《KEMP专栏》油价直至2020年料在约60-70美元交投

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2016年1月，俄罗斯西西伯利亚，油田工人检查输油管道阀门。REUTERS/Sergei Karpukhin

撰稿 John Kemp

路透伦敦1月11日 - 根据路透对能源专家进行的年度调查，油价料仍接近当前水准，直至2020年结束时平均每桶约为60-70美元。

自一年前上次调查以来，油价预测变化很小，只比2016年的首次调查结果略高一点，当时现货油价远低于今日水准，且接近周期底部。

长期油价预期已锚定在约每桶70美元，对2018年油价预估主要集中在60-70美元，对2020年的预估值区间则扩大至60-80美元。

这份调查结果是根据向逾7,000位能源市场专家发出的问卷调查所得。在1月9日-11日之间收到的回覆只有略超1,000位。

2018年布兰特原油均价料为每桶65美元，只略高于去年调查预测的60-65美元。2019年布兰特均价料为每桶65-70美元，高于2017年调查所得的约65美元。

在2020年油价料平均约为每桶70美元，基本上自2017年、甚至是2016年以来都没怎么变。

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对2018年、甚至2019年油价水平的预测值高度集中，仅5%回覆者预期这两年平均油价不到每桶55美元。

同样，也仅有5%回覆者预期2018年原油均价将超过75美元、或2019年将超过85美元。

即便对于2020年，多数回覆者仍预期原油均价将在60-80美元间，鲜少有人认为会低于55美元或高于85美元。

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相比先前的调查，预期油价会再次重挫至30多或40多美元极低水准的专家减少--这或许反映出市场对景气复苏的持续性益发有信心。

由于自2014年油价重挫以来，对新供应的投资不足，外界已出现许多评论，谈及有关油价在迈向2020年之际可能飙涨的风险。

但仅4%回覆者预期石油均价到2020年会回到每桶100美元、甚至更高。油价在2011年至2014年上半年普遍处于这么高的水平。

在受访者当中，有25%直接参与油气生产(探勘、钻探、生产、炼制、行销和油田服务)。

其他受访者多半涉及银行及金融业(18%)、研究机构(9%)、对冲基金(9%)、专业服务(8%)及大宗商品现货交易(8%)。

直接参与油气行业的受访者调查的结果，与其他行业受访者的调查结果非常相似。

而油气行业的业内及业外人士对2018年油价前景的看法颇为一致。

业内比业外人士稍微看好2020年底油价水平，但差距仅在每桶3美元左右，实际上差别并不明显。(完)