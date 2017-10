《KEMP专栏》2018年的油市是供应盛宴还是饥荒？

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点。)

路透10月11日 - “埃及遍地必来七个大丰年,随后又要来七个荒年,甚至埃及地都忘了先前的丰收。”

圣经中,约瑟这样解读法老梦到的七头肥美的牛和七头干瘦的牛,但他可能也是在说油市。(创世纪第41章29-30节)

就像尼罗河是否泛滥决定法老的王国经历丰足还是饥馑一样,油市也在供应的短缺与过剩之间反复。

“油市的问题总是(供应)不是太多就是太少,”纽约大学经济学教授Myron Watkins在80年前写道(石油:稳定还是保护? Watkins, 1937)。

古埃及食物供应的充足或短缺交替出现,但很少有“刚好够用”的时候,因此埃及用谷仓来储存丰年的多余供应,以备歉收时使用。

油市也把供应过剩时的库存留到供应不足时使用,油价也随之有规律地从正价差转至逆价差。

油市的自然状态不是刚刚够用,正好像埃及食物供应的自然状态也不是刚好够用。

石油输出国组织(OPEC)和包括我自己在内的其他评论人士都把限产和降低过剩库存的过程看做是市场“恢复平衡”的一环。

将调节石油生产、消费及库存的一整套复杂过程,以“再平衡”简称,虽然很便利,但这并不代表整个过程的终点就是一个“平衡”的油市。

油市很少平衡,更从来没能长期维持平衡。

在以往,油市出现一些供应过剩及正价差时期后,很快就回到供应短缺和逆价差时期。

图表:reut.rs/2kFtoix

目前看来正在上演类似的情况,布兰特及其他国际原油品种原本从2014年年中以来皆维持正价差,但在过去三个月转为逆价差。

多数分析师已开始担心重新出现供应过剩、原油库存恢复上升、以及石油输出国组织(OPEC)及其盟友2018年将如何退出现行的限产协议。

但仍存在的一个可能是,当石油需求强劲成长时,油市正要进入供应短缺时期,供应步伐将落后,而石油库存将紧俏。

**正向反馈**

油价很少能够平顺地适应石油产量或消费的变动(“Essentials of petroleum: a key to oil economics”, Frankel, 1946)。

石油产量、消费、库存、及油价之间的关系,具有循环因果或反馈过程特色(“Cybernetics, or command and control in the animal and the human”, Wiener, 1948)。

其中一些过程促进油市稳定,并倾向于抑制最初干扰(“负反馈”),但是其他过程则破坏稳定,并且倾向于放大初始冲击(“正反馈”)。

正反馈过程可能在中短期内造成市况极其不稳。2014至2016年油市下滑期间,正反馈使得跌势更加严重并延迟了再平衡。

例如在供应方面,油价下跌导致劳动力、原材料和服务合同的价格下降,抑制了生产商对价格下降的反应(tmsnrt.rs/2xxifGQ)。

在需求方面,产油国的经济衰退,以及钻井活动萧条和全球货运放缓,都大大降低了石油消耗,尤其是柴油,结果加剧了供应过剩。

但正反馈是把双刃剑,正如它可以加深和拉长跌势,同样也可能加快和放大涨势。

油市再平衡可能会推动成本上涨,产油国的消费增长加快,以及货运活动加速成长。

在原油市场,就像法老治下的埃及一样,一切往往都同时正确(或者错误),在商品周期内造成剧烈波动。

**上涨要素**

2018和2019年油市周期性好转的所有要素都已齐备。

全球主要经济体都在经历近十年来最强劲同步扩张,世界贸易量的增长速度也创下2011年以来最快。

全球整体经济扩张加上相对较低的油价,促成了石油需求激增,令过去三年的石油消费增速快于长期均值水平。

根据国际能源署(IEA)的数据,全球石油消费量在2017年预估将增加160万桶/日,2016年和2015年的消费增幅则分别为130万桶/日和190万桶/日。

IEA的9月报告称,预计2018年全球石油消费进一步增加140万桶/日。

受强劲需求和沙特限制供应的影响,全球原油和油品库存正在迅速下降。

库存虽然仍高于五年均值,但正在向五年均值靠拢。考虑到2012年以来惊人的消费增长,五年均值的水平终究可能还是过低。

关键的问题在于,石油生产商将以多快的速度对需求增强和石油库存趋紧做出回应。

由于大多数生产方已经接近100%的全产能运营,因此未来两年的产出增长将主要来自于沙特阿拉伯(和其亲密盟友科威特)、内乱冲突迭起的非洲,或是美国页岩油生产商。

沙特拥有闲置产能,但该国在增加市场供应前,会希望先看到油价走高,特别是在沙特阿美部分资产临近上市之际。

尼日利亚和利比亚也拥有闲置产能,但国内安全形势堪忧,使得两国未来增产存在很大的不确定性。

美国页岩油生产商也可以提高产量,但他们的成本正在升高,股东也越来越要求他们侧重于提高回报而非增加产量。

**接下来会怎样?**

2018/19年油市可能出现的景象如下:

* 如果OPEC减产协议执行率下降、美国页岩油产量又迅速增加,超过了需求增长,那么油价涨势和逆价差可能会消失。

* 如果OPEC顺利退出减产协议,页岩油产量增长追平需求增长,那么油价和日历价差可能将继续区间盘整。

* 如果消费增长超过供应,而且库存持续下降,那么至少油价会进一步上涨,逆价差也会扩大。

许多分析师和交易商的预期带有追溯性质,假设未来将重演刚刚发生的景象,所以他们往往会错过转折点。

2011-2014年繁荣期后,市场预期过于乐观,因此许多分析师和交易商没有料到跌势已经迫近,之后还低估了下跌的幅度和持续时间。

但在这次大跌后市场预期或许已经变得过于悲观,交易商目前低估了油市反弹的前景。

当然,考虑到页岩油生产商和OPEC顺利进行调整以满足需求增长,油市总是有可能拥有充足供应。

但如果我向法老提供建议,我会告诉他不要押注这点。(完)