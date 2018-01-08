《KEMP专栏》油价上涨激励美国页岩油生产商再发力 OPEC的麻烦来了

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

2017年5月3日，美国德州的一处页岩油设施。 REUTERS/Ernest Scheyder

撰稿 John Kemp

路透伦敦1月5日 - 美国原油价格已突破每桶60美元，如果价格涨势持续下去，应该会加速未来几个月的页岩油钻探及生产活动。

2018年2-8月所有交付月份的美国原油期货价格均超过60美元，自2017年中期以来已上涨约40%。

而且2019年期货迭期站上56美元，过去六个月上涨近20%。这是美国页岩油生产商对冲明年产量的基准。

图表：美国页岩油远期对冲指标变动 tmsnrt.rs/2CEWSSb

Continental Resources是北达科他州和俄克拉何马州最大的页岩油生产商之一。该公司执行长Harold Hamm去年表示，油价需在每桶50美元以上，公司才能实现可持续发展。

对页岩油公司收益报表以及钻井行为的分析也证实，在石油期货价格低于50美元时，多数页岩油公司都达不到盈亏平衡。

页岩油盈亏平衡价格因不同公司、不同开采盆地而相差很大，甚至同一页岩油区不同油井之间也有很大差别。

但随着原油期货价格升至每桶60美元上方，有更多的油井和页岩油区目前应能获利。

原油期货价格向页岩油企业发出了明确的信号，即他们应增加开采项目并提高产量。

以往的经验显示，钻探速度通常较原油期货价格的变动滞后约16至20周。

原油期货价格自2017年6月底触及约43美元的低位以来，已连续27周上涨。

以贝克休斯(Baker Hughes)活跃钻机数衡量的钻探速度，在19周后增加，与正常情况相符。

12月下半月活跃钻机数的增长意外放缓，但持续上升的原油期货价格强烈暗示，活跃钻机数将再度开始增加，至少在3和4月应会增加。

有愈来愈多的油井在2017年稍早进行探钻，并在去年下半年完工，使得页岩油产量大幅增加。

根据美国能源资料协会(EIA)，七个主要页岩油区的月度完工数量从2017年1月的700个，至6月升至921个，11月时升至1,086个。

美国不包括墨西哥湾的下48州产量(大多数是来自于页岩地层)，已从2017年1月的660万桶/日至6月飙升至700万桶/日，10月则来到770万桶/日。

根据EIA，下48州不包括墨西哥湾联邦水域的产量，在2018年底前料将突破800万桶/日。

油价持续上涨，使得上述预测更可能正确无误，甚至在今年稍早陆上产量就会突破800万桶/日。

美国原油价格上涨愈多，最终产量回应可能也会更多，这进而可能让OPEC降低全球石油库存的努力变得更为复杂。

在页岩油产量升高到危及OPEC市场份额和其减少库存计划之前，OPEC必须决定其愿意允许油价上涨多少。

图表：每月新油井探钻和完工 reut.rs/2CDTozu

(完)