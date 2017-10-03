《KEMP专栏》美国WTI颓势应该归罪于钻井商 而非预测机构

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦10月2日 - 按大陆资源公司(Continental Resources)(CLR.N)执行长哈姆(Harold Hamm)的看法，美国能源资料协会(EIA)对于美国生产情况的预测过于乐观，正在扭曲油价。

哈姆也是游说组织--国内能源生产商联盟(DEPA)的主席。他认为EIA应该对美国油价下跌，以及6月以来走势逊于布兰特原油负责。

哈姆认为，EIA对于美国原油生产情况过于过分乐观，令人以为原油供应将会过剩，结果打压了西德克萨斯中质油(WTI)期货价格。

EIA目前预测美国原油产量到12月将升至969万桶/日，而DEPA则预测总产出不会超过935万桶/日。

“他们应该预测得准一些。否则，我们会看到扭曲现象。我们现在就看到扭曲正在发生，”哈姆在接受阿格斯(Augus)采访时表示。

“布兰特-WTI价差是一个很好的例子。在两三个月内，这个价差就骤然扩大到了每桶6美元...显然应该在一两美元之内，”他抱怨道。

“现在我预期，如果出现修正，如果市场发现美国真正情况，我想(价格)应该马上会有一波20%的修正。”

Hamm重申，他认为低于每桶50美元的油价是无法持续下去的，油价需要更接近60美元，才能让产油商满足快速增长的全球石油需求。

**WTI-布兰特贴水**

Hamm把WTI油价大跌，以及今年第三季WTI相对布兰特的大幅贴水，归咎于EIA，他是对的吗？

1-6月期间，WTI与布兰特近月合约价格的相对关系相当稳定，WTI比布兰特维持贴水约2美元。到6月30日时，WTI-布兰特贴水只有1.88美元。

然而在那之后，贴水持续扩大，达到6.8美元。9月25日时，WTI价格仅有52.22美元，而布兰特价格达到59美元。

这个贴水让美国页岩能源业者受创，许多公司目前正面临股东压力，要求改善获利能力。

但市场尚未对EIA预估做出明显反应，WTI油价下挫应否归咎于EIA也还不好说。

自6月以来EIA的预估基本没什么变化。实际上，EIA最近还削减了对2017年和2018年的产出预估。

**陆上产出**

Hamm的观点把钻井和完工速度的变化与美国整体原油产出挂钩。他预计，到今年年底时美国原油产量将不超过935万桶/日，7月时为924万桶/日。

但钻井速度实际只是影响了产出的陆上部分，而不涉及阿拉斯加和近海更专业、技术复杂的部分。

EIA预计，不包括墨西哥湾在内的美国本土48个州2017年的产量平均将为708万桶/日。

该机构预测，这48个州的产量在12月将达745万桶/日。鉴于7月的产量自2016年末的650万桶/日攀升到705万桶/日，这一预估似乎并不算离谱。

其他的美国原油来自阿拉斯加及墨西哥湾的联邦海域，其7月产量分别为42.3万桶/日及180万桶/日。

这两个区域第二季时均曾遭遇生产中断的问题，3-6月期间产量分别因此减少6.3万桶/日及12.3万桶/日。

但EIA预估这两个区域产量在12月以前将分别增加4万桶/日及10万桶/日，应可确保美国总产量到年底以前都会持续上升。

**钻探速度减缓**

对于第二季开始出现钻探及油井完工速度放慢的状况，Hamm责怪EIA反应太慢。

“我们知道原油生产并未像EIA所说般出现增长。产量正在下降。活跃钻机数量出现反转，油井完工状况亦然，”Hamm对Argus表示。

DEPA对所有公开发布第二季景况的油气企业所做调查显示，资本支出及产量预估均被下调。

但是活跃钻机数和油井完工数量下滑，正是因为油价从2月底开始下跌。

如果WTI油价并未从2月底的高位下滑，钻探速度就有可能继续攀升。

WTI油价下跌是确保国内石油生产商调整钻探和生产计划的必要信号。

以往的经验表明，钻探和油井完工量对WTI油价下跌的反应通常滞后大约16-20周。

狂热的钻探活动在第二季开始放缓，对2月之后油价下滑做出反应。

但是，根据油服企业贝克休斯(Baker Hughes)，活跃钻机数实际上直到7月末或8月初才开始停止增长并开始减少。

石油生产通常比钻探活动发生变化滞后最多六个月，因此钻探活动直到6月一直增加，这将可能使得产量持续增长直至2017年底。

基于今年前六个月活跃钻机数一直增加，所以EIA预计美国石油产量年底前将继续增长，不是没有理由的。

**油井完井**

如同Hamm所说，陆地油井完井明显放缓，产量似乎有所减少，尽管稍早显现钻油荣景。

这样的现象在二叠纪盆地最为明显，每月油井钻探数量，由1月的373个增加到8月的488个，但油井完井仅由242个增加到353个。

结果就是造成已钻探但却未完成油井数量累积增加，根据能源资料协会(EIA)，此一数字从1月的1,500个，至8月已达近2,300个。

寄望油价上涨的公司推迟了部分油井完井，其他油企则是在等待，因为缺乏水力压裂的人员与设备。

如果完井放缓的情况持续下去，2017年余下时间陆地石油产量的升幅将会减缓。

但完井放缓本身主要是对第二季与第三季美国原油价格下跌做出的反应。

油价下跌不应被归咎于EIA，这是让钻油与完井盛况降温的必要市场信号，也是将美国石油产量导向一个更能持久不衰的路径之所需。

图表：

7-9月间美国原油价格较布兰特原油转为深度贴水：

tmsnrt.rs/2ykY7aD

EIA预计2017年美国原油产量平均为925万桶/日：

tmsnrt.rs/2yktHFQ

EIA预计不包括墨西哥湾在内的美国本土48州2017年原油日均产量为708万桶： tmsnrt.rs/2ykB5AX

美国活跃钻机平台2月后对美国原油价格下跌做出反应：

tmsnrt.rs/2ykYpOO

(完)