中国科瑞集团对德国Biotest的收购在美国遇阻

路透法兰克福11月7日 - 德国血浆产品生产商Biotest (BIOG_p.DE)表示，在外界担心国家安全的疑虑中，中国科瑞集团已经撤回原先申请，在重新规划后将向美国外资审议委员会(CFIUS)再度申请批准其收购该德国公司；这带动Biotest股价大跌。

Biotest曾于4月同意被科瑞集团以13亿欧元现金收购。Biotest产品用于治疗血液凝固障碍、自体免疫疾病和免疫缺陷。

但Biotest周二称，CFIUS对于这一交易有国家安全方面的担忧，认为计划中的交易结构不会令忧虑缓解。

Biotest没有详述这些忧虑是什么。

美国担心敏感技术会落入中国人手中，已经导致过去几年多起交易破局，包括飞利浦(PHG.AS)以28亿美元出售照明事业Lumileds，以及对德国芯片设备制造商爱思强(Aixtron)(AIXGn.DE)的收购等等。

CFIUS今年也挡下了德国芯片制造商英飞凌(IFXGn.DE)收购Wolfspeed Power的计划；Wolfspeed Power是美国发光二极体照明产品制造商Cree(CREE.O)旗下事业。

Biotest周二表示，科瑞集团和Biotest计划重新向CFIUS提出申请，要求加速审查，但该公司补充称不保证第二次的尝试就会成功。

Biotest周二称，“科瑞集团确认该公司进一步支持Biotest，以及其持续对收购公司股权的兴趣。”

Biotest股价下跌多达12%至七个月低点17.90欧元。在媒体披露CFIUS的疑虑之后，其估值已经蒸发超过12%。(完)