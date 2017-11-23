国际油市：油价下跌，但Keystone输油管线关闭仍支撑市场

路透新加坡11月23日 - 油价周四下滑，美国原油脱离前一日触及的两年高位，不过Keystone输油管线关闭加上原油库存下降继续支撑市场，尽管对产出增加的担忧仍存。

0749GMT，美国原油期货报每桶57.89美元，较上日结算价下跌0.13美元或0.2%。但仍距离昨日创下的两年高点58.15美元不远。

布兰特原油期货报每桶63.14美元，较前一日收盘价下跌0.18美元或0.3%。

Keystone输油管线关闭以及美国商业原油库存下滑，提振美国原油期货。Keystone每日输油59万桶，是加拿大至美国的最大输油管线之一。

“美国来自北部的供应减少，但自南部的出口强劲，有可能支持美国库存进一步减少，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品策略主管Ole Hansen说。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，11月17日当周美国原油库存减少190万桶，略超市场预估的减少150万桶，但远低于美国石油协会(API)周二公布的减少640万桶。

美国西德克萨斯中质油(WTI)远期曲线从正价差转为逆价差，也说明市场在收紧。

受石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC国家减产的影响，全球油市亦收紧。

OPEC和非OPEC产油国减产协议将于2018年3月到期，不过11月30日OPEC会议料延长该协议。(完) (编译 王洋/白云; 审校 于春红)