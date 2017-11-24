中国教育部称责成启动对幼儿园“虐童”事件调查 开展办园行为督查

路透北京11月24日 - 中国教育部周四表示，针对近期网曝个别幼儿园存在“虐童”现象，已责成地方有关部门立即启动调查，并已部署开展幼儿园办园行为专项督查，要求各地教育部门采取有效措施，切实加强师德师风建设，切实规范办园行为，切实加大监管督查力度。

新闻办公室微信公众号“微言教育”刊登文章强调，要按照《未成年保护法》《教师法》和《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》有关要求，对一切损害幼儿身心健康行为的幼儿园和教职工必须进行严肃查处，对情节严重、构成犯罪的，必须依法追究刑事责任，以切实保障幼儿身心健康成长。

北京市教委周五早也在官方微博针对“虐童”事件回应称，市教委高度重视，要求区、园积极配合公安机关做好相关事件的调查和依法依规处理。目前已在各区全面开展幼儿园安全隐患大排查工作，同时要求各园所进一步做好教育教学、安全管理和师德师风建设，并将进一步落实学前教育三期计划。

“相关情况不论发生在哪一个区、哪一所园，出现一起，严查一起，同时要举一反三，切实采取有效措施做好相关工作，坚决防止伤害儿童事件的发生。”北京市委表示，首都教育系统将从一切为了孩子身心健康出发的角度，切实保证让每个孩子健康、快乐成长。

近日，多名幼儿家长反映北京红黄蓝(RYB.N)幼儿园存在虐童行为；此前不久上海携程(CTRP.O)亲子园也被曝虐童案。新华时评周四晚发表文章称，类似事件一再发生，必须引起高度警惕。有关部门必须从更高层面审视此类事件，认真盘点一下，那些涉及儿童权益保护的法律法规、制度条例是不是得到了很好的执行，还有哪些地方存在漏洞和隐患。

时评并称，从执业者的引进制度和引进标准，到幼儿园的办园资质审核；从执业人员的素质把关，到日常执业行为的监督考核；从不良行为的预防、制止到事后的追责量刑，都应有一套更为严密有效的监督保障体系。

“坚决斩断伸向孩子的黑手，是对这个监督保障体系的基本要求。”时评称。（完）