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首季全球楼价指数增幅创三年最大 香港排行第二--莱坊
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2017年6月16日 / 早上7点57分 / 2 个月前

首季全球楼价指数增幅创三年最大 香港排行第二--莱坊

路透新闻部

1 分钟阅读

路透香港6月16日 - 国际物业顾问--莱坊周五发布今年首季《全球楼价指数》显示，指数按年上升6.5%，为三年来最大增幅；冰岛连续两季居指数排名榜首位，而香港在政府更严厉的楼市管制政策下仍排名第二。

该指数追踪和比较全球55个市场的一般住宅市场表现，当中11个城市位于亚太区。截至3月底，有11个国家的楼价录得双位数字增长。相比一年前，仅有四个城市的楼价有双位数字增长。

排名首位的冰岛楼价平均上升17.8%。因当地住宅供应短缺，带动楼价上升；第二位的香港方面，虽然政府提高印花税率及收紧物业贷款要求，但投资者及用家的住宅需求持续强劲；纽西兰中央银行以行动压止过份借款，其楼价升幅在指数排名榜的第三位。

＂近期地价屡创新高，亦为楼市营造炽热气氛。由于加息和管制措施，我们预计今年价格将继续增长，但增幅将放缓。预计2017年香港一般住宅价格将会上涨5-10%。＂莱坊大中华区研究与谘询部主管纪言迅称。

报告指，首季中国内地（指数排名第10）的房屋价格持续增长，二线城市房价增长比一线城市高，因后者限购较为严厉，相比之下，许多二、三线城市的主要目标仍然是清理庞大的房屋库存。现在有超过45个城市实施限购，然而随着全国价格的上涨，该行称将看到更多的城市加入限购行列。因此预测今年一线城市价格将上涨3-5%，主要二线城市则增长2-4%。（完）

记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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