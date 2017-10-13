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神户制钢有更多部门被发现存在证书造假 股价重挫逾8%
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#国际财经
2017年10月13日 / 早上6点04分 / 8 天前

神户制钢有更多部门被发现存在证书造假 股价重挫逾8%

1 分钟阅读

路透东京10月13日 - 日本第三大钢铁生产商--神户制钢(5406.T)周五表示，它旗下的钢铁部门也发现存在证书造假问题，这是证实该公司存在广泛欺诈的一系列事件揭发中的最新一起。这场风波让神户制钢的包括波音(BA.N)在内的跨国客户陷入对全球安全问题的担忧之中。

神户制钢承认这些令人震惊的消息属实之后，公司股价再度大跌。这些不当行为严重损害了日本作为高质量生产基地的声誉。

神户制钢股价周五早盘重挫8.7%，周四股价曾企稳并小幅收高。过去两日其股价累计下跌近40%，市值蒸发约16亿美元。

“在产品安全和损害程度得到澄清之前，要对信誉和投资情况做出判断可能仍然极其困难，”SMBC日兴证券在客户报告中称。

但那些美誉已经毁于一旦，神户制钢社长川崎博也也强调了这一点，表示公司的信誉“已下降至零”。

神户制钢称，正在查验回溯十年的可能造假数据--这一幕似曾相识，令人联想到日本企业涉及的其他造假丑闻。

这一腐败的行业惯例，已引起了人们对日本企业治理的广泛质疑，并为曾经令全球艳羡的日本制造业的诚信打上了问号。

之前涉及数据造假的日本企业包括日产(Nissan)汽车(7201.T)、三菱汽车(7211.T)和高田，其中高田今年已因瑕疵安全气囊导致死伤事件而申请破产。

日本政府已责令神户制钢在约两周内解决安全顾虑，并在一个月内就数据造假行为如何发生提出报告。(完)

编译 许娜/王琛；审校 白云/陈宗琦

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